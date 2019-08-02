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بالصور .. الدفاع المدني يسيطر على حريق في مصنع للتغليف بجنوب جدة

بدء التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع النيران

تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة من السيطرة على حريق اندلع، مساء أمس، بمصنع للتغليف تصل مساحته إلى ١٥٠٠٠م٢.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد سعيد سرحان؛ أن حادث الحريق نتج عنه إصابة بسيطة لأحد العاملين، وتم علاجه بموقع الحادث، ولم تستدع حالته نقله إلى المستشفى.

وأضاف، "الحريق وقع بمصنع يعمل في نشاط التغليف ويقع في مساحة تصل إلى ١٥٠٠٠م٢ داخل نطاق المنطقة الصناعية جنوبي محافظة جدة.

وأشار إلى "أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت من السيطرة على الحريق، بعد ورود بلاغٍ في اللحظات الأولى من اندلاع الحريق؛ ما ساعد في وجود الفرق والمباشرة في عمليات المكافحة، بعد أن تم اقتحام المناطق الأكثر خطورة من حيث إمكانية انتشار الحريق.

وأكّد "أن الحريق اندلع في ماكينة طباعة؛ اقتصر على ثلاث وحدات من أصل تسع وحدات، كما صاحبت اندلاع الحريق كثافة دخان، وتمّ التعامل معها من قِبل الفرق مستخدمة المعدات في تهوية الموقع وإخلاء منطقة الاحتراق من كثافة الأدخة.

ومع انتهاء أعمال الإنقاذ والإطفاء واصل فريق التحقيق أعماله؛ للكشف عن الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الحريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. الدفاع المدني يسيطر على حريق في مصنع للتغليف بجنوب جدة
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة من السيطرة على حريق اندلع، مساء أمس، بمصنع للتغليف تصل مساحته إلى ١٥٠٠٠م٢.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد سعيد سرحان؛ أن حادث الحريق نتج عنه إصابة بسيطة لأحد العاملين، وتم علاجه بموقع الحادث، ولم تستدع حالته نقله إلى المستشفى.

وأضاف، "الحريق وقع بمصنع يعمل في نشاط التغليف ويقع في مساحة تصل إلى ١٥٠٠٠م٢ داخل نطاق المنطقة الصناعية جنوبي محافظة جدة.

وأشار إلى "أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت من السيطرة على الحريق، بعد ورود بلاغٍ في اللحظات الأولى من اندلاع الحريق؛ ما ساعد في وجود الفرق والمباشرة في عمليات المكافحة، بعد أن تم اقتحام المناطق الأكثر خطورة من حيث إمكانية انتشار الحريق.

وأكّد "أن الحريق اندلع في ماكينة طباعة؛ اقتصر على ثلاث وحدات من أصل تسع وحدات، كما صاحبت اندلاع الحريق كثافة دخان، وتمّ التعامل معها من قِبل الفرق مستخدمة المعدات في تهوية الموقع وإخلاء منطقة الاحتراق من كثافة الأدخة.

ومع انتهاء أعمال الإنقاذ والإطفاء واصل فريق التحقيق أعماله؛ للكشف عن الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الحريق.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
01:00 PM

بالصور .. الدفاع المدني يسيطر على حريق في مصنع للتغليف بجنوب جدة

بدء التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع النيران

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عبدالله الراجحي - جدة
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تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة من السيطرة على حريق اندلع، مساء أمس، بمصنع للتغليف تصل مساحته إلى ١٥٠٠٠م٢.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد سعيد سرحان؛ أن حادث الحريق نتج عنه إصابة بسيطة لأحد العاملين، وتم علاجه بموقع الحادث، ولم تستدع حالته نقله إلى المستشفى.

وأضاف، "الحريق وقع بمصنع يعمل في نشاط التغليف ويقع في مساحة تصل إلى ١٥٠٠٠م٢ داخل نطاق المنطقة الصناعية جنوبي محافظة جدة.

وأشار إلى "أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت من السيطرة على الحريق، بعد ورود بلاغٍ في اللحظات الأولى من اندلاع الحريق؛ ما ساعد في وجود الفرق والمباشرة في عمليات المكافحة، بعد أن تم اقتحام المناطق الأكثر خطورة من حيث إمكانية انتشار الحريق.

وأكّد "أن الحريق اندلع في ماكينة طباعة؛ اقتصر على ثلاث وحدات من أصل تسع وحدات، كما صاحبت اندلاع الحريق كثافة دخان، وتمّ التعامل معها من قِبل الفرق مستخدمة المعدات في تهوية الموقع وإخلاء منطقة الاحتراق من كثافة الأدخة.

ومع انتهاء أعمال الإنقاذ والإطفاء واصل فريق التحقيق أعماله؛ للكشف عن الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الحريق.

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