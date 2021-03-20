النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب الرئيس اليمني: الاعتداء على مصفاة البترول بالرياض عمل تخريبي

أدان استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية

أدان نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، بأشد العبارات استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها الاستهداف التخريبي لمصفاة التكرير بالعاصمة الرياض.

وقال نائب الرئيس اليمني " إن هذا الاستهداف يأتي في إطار تحدي الحوثيين للمجتمع الدولي وجهوده في إحلال السلام، وامتداداً لجرائمهم بحق اليمن واليمنيين من قتل واختطاف وتدمير وإرهاب ".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للفريق محسن، مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، جرى فيه استعراض الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة في ظل استمرار الاعتداءات الهمجية من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بحسب ما نقلته " وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ".

وأشاد الفريق محسن، بمساندة تحالف دعم الشرعية, لليمن وملاحمه في مواجهة المتمردين الحوثيين وردع صلفهم وانتهاكاتها وجرائمهم بحق اليمنيين, موكداً أن سلوكيات ميليشيا الحوثي التي دأبت عليها منذ ظهورها وحتى اليوم، والمهددة لأمن اليمن والمنطقة والإقليم، تثبت دوماً جذورها الإرهابية وارتهانها وتبعيتها المطلقة لطهران نهجاً وفكراً وتسليحاً باعتبارها أحد أدوات إيران الخبيثة في المنطقة، ووسيلة من وسائلها المدمرة في تصدير الثورة ومشروع إيران التخريبي.

اليمن ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب الرئيس اليمني: الاعتداء على مصفاة البترول بالرياض عمل تخريبي
سبق

أدان نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، بأشد العبارات استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها الاستهداف التخريبي لمصفاة التكرير بالعاصمة الرياض.

وقال نائب الرئيس اليمني " إن هذا الاستهداف يأتي في إطار تحدي الحوثيين للمجتمع الدولي وجهوده في إحلال السلام، وامتداداً لجرائمهم بحق اليمن واليمنيين من قتل واختطاف وتدمير وإرهاب ".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للفريق محسن، مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، جرى فيه استعراض الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة في ظل استمرار الاعتداءات الهمجية من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بحسب ما نقلته " وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ".

وأشاد الفريق محسن، بمساندة تحالف دعم الشرعية, لليمن وملاحمه في مواجهة المتمردين الحوثيين وردع صلفهم وانتهاكاتها وجرائمهم بحق اليمنيين, موكداً أن سلوكيات ميليشيا الحوثي التي دأبت عليها منذ ظهورها وحتى اليوم، والمهددة لأمن اليمن والمنطقة والإقليم، تثبت دوماً جذورها الإرهابية وارتهانها وتبعيتها المطلقة لطهران نهجاً وفكراً وتسليحاً باعتبارها أحد أدوات إيران الخبيثة في المنطقة، ووسيلة من وسائلها المدمرة في تصدير الثورة ومشروع إيران التخريبي.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
01:07 AM

نائب الرئيس اليمني: الاعتداء على مصفاة البترول بالرياض عمل تخريبي

أدان استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
2
342

أدان نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، بأشد العبارات استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها الاستهداف التخريبي لمصفاة التكرير بالعاصمة الرياض.

وقال نائب الرئيس اليمني " إن هذا الاستهداف يأتي في إطار تحدي الحوثيين للمجتمع الدولي وجهوده في إحلال السلام، وامتداداً لجرائمهم بحق اليمن واليمنيين من قتل واختطاف وتدمير وإرهاب ".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للفريق محسن، مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، جرى فيه استعراض الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة في ظل استمرار الاعتداءات الهمجية من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بحسب ما نقلته " وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ".

وأشاد الفريق محسن، بمساندة تحالف دعم الشرعية, لليمن وملاحمه في مواجهة المتمردين الحوثيين وردع صلفهم وانتهاكاتها وجرائمهم بحق اليمنيين, موكداً أن سلوكيات ميليشيا الحوثي التي دأبت عليها منذ ظهورها وحتى اليوم، والمهددة لأمن اليمن والمنطقة والإقليم، تثبت دوماً جذورها الإرهابية وارتهانها وتبعيتها المطلقة لطهران نهجاً وفكراً وتسليحاً باعتبارها أحد أدوات إيران الخبيثة في المنطقة، ووسيلة من وسائلها المدمرة في تصدير الثورة ومشروع إيران التخريبي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,266
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,394
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,279
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,590

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة