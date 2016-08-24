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رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين

شهد استعراض توصيات الاجتماع السابق لمجلس الإدارة وأبرز المستجدات

عقد مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين اجتماعه السابع للدورة الثالثة اليوم، برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وحضور أعضاء المجلس، وذلك في مقر الديوان بالرياض.

واستعرض المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الشبيلي، توصيات الاجتماع السابق لمجلس إدارة الجمعية وأبرز المستجدات حولها، إضافة إلى الوضع المالي للنصف الأول من عام 2021م، وجدول أعمال الجمعية للفترة المستقبلية.

وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع من بينها تشكيل لجنة للاستثمار، ولجنة من ممثلي الجامعات السعودية، إلى جانب عددٍ من القرارات ومنها تشكيل إدارة قانونية وإدارة للشراكات في الجمعية.

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رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين
سبق

عقد مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين اجتماعه السابع للدورة الثالثة اليوم، برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وحضور أعضاء المجلس، وذلك في مقر الديوان بالرياض.

واستعرض المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الشبيلي، توصيات الاجتماع السابق لمجلس إدارة الجمعية وأبرز المستجدات حولها، إضافة إلى الوضع المالي للنصف الأول من عام 2021م، وجدول أعمال الجمعية للفترة المستقبلية.

وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع من بينها تشكيل لجنة للاستثمار، ولجنة من ممثلي الجامعات السعودية، إلى جانب عددٍ من القرارات ومنها تشكيل إدارة قانونية وإدارة للشراكات في الجمعية.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
03:09 PM

رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين

شهد استعراض توصيات الاجتماع السابق لمجلس الإدارة وأبرز المستجدات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين اجتماعه السابع للدورة الثالثة اليوم، برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وحضور أعضاء المجلس، وذلك في مقر الديوان بالرياض.

واستعرض المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الشبيلي، توصيات الاجتماع السابق لمجلس إدارة الجمعية وأبرز المستجدات حولها، إضافة إلى الوضع المالي للنصف الأول من عام 2021م، وجدول أعمال الجمعية للفترة المستقبلية.

وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع من بينها تشكيل لجنة للاستثمار، ولجنة من ممثلي الجامعات السعودية، إلى جانب عددٍ من القرارات ومنها تشكيل إدارة قانونية وإدارة للشراكات في الجمعية.

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