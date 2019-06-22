"العزمان" في ذمة لله

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الجمعة، الزميل سفر العزمان، بعد معاناة مع المرض.
"سبق" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الزميل العزمان ولكافة أفراد أسرته، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الجمعة، الزميل سفر العزمان، بعد معاناة مع المرض.
"سبق" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الزميل العزمان ولكافة أفراد أسرته، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الجمعة، الزميل سفر العزمان، بعد معاناة مع المرض.
"سبق" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الزميل العزمان ولكافة أفراد أسرته، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الجمعة، الزميل سفر العزمان، بعد معاناة مع المرض.
"سبق" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الزميل العزمان ولكافة أفراد أسرته، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".