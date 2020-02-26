"آل شريم" يعتمد صرف أكثر من 40 مليوناً لطلاب وطالبات محايل

ثمَّن للقيادة دعمها.. والإيداع غداً في حسابات أولياء أمور الطلاب

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها، بمبلغ إجمالي يفوق (40) مليوناً لشهري ربيع الآخر وجمادى الأولى لعام 1441هـ، يتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات- بمشيئة الله- يوم غد الخميس.

وقدم "آل شريم" خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات، وثمن لأمير المنطقة حرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة ولوزير التعليم والجهات المختصة في الوزارة والعاملين بإدارة التعليم على جهودهم في إنهاء إجراءات الصرف.