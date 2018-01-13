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5 تنبيهات للأرصاد اثنان منها متقدمان.. هنا تفاصيلها ومواعيدها

شملت خمس مناطق.. وتنوعت الحالات المعلنة من قِبَل الهيئة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات لحالة تقلبات مناخية؛ منها اثنان متقدمان لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

ففي المدينة المنورة أصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا لحالة أتربة مثارة تُصحَب برياح نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الثالثة عصر اليوم في: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد).

وفي مكة المكرمة، أصدرت تنبيهًا متقدمًا لحالة أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية، تتواصل حتى الخامسة عصر اليوم في: (الكامل، والقنفذة، والليث).

ونبهت الحدود الشمالية من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية تستمر حتى السادسة مساء اليوم في: (القويعية، ورفحاء، وطريف، وعرعر).

وفي الباحة أصدرت تنبيهًا وإنذارًا من حالة رياح نشطة تستمر حتى الخامسة مساء اليوم، في: (الباحة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة).

ونبّهت منطقة جازان من حالة رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني الرؤية، وتستمر حتى السابعة مساء، في: (الدائر، وفيفا، والدرب، والريث، وهروب).

الأرصاد حالة الطقس تقلبات مناخية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 تنبيهات للأرصاد اثنان منها متقدمان.. هنا تفاصيلها ومواعيدها
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات لحالة تقلبات مناخية؛ منها اثنان متقدمان لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

ففي المدينة المنورة أصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا لحالة أتربة مثارة تُصحَب برياح نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الثالثة عصر اليوم في: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد).

وفي مكة المكرمة، أصدرت تنبيهًا متقدمًا لحالة أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية، تتواصل حتى الخامسة عصر اليوم في: (الكامل، والقنفذة، والليث).

ونبهت الحدود الشمالية من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية تستمر حتى السادسة مساء اليوم في: (القويعية، ورفحاء، وطريف، وعرعر).

وفي الباحة أصدرت تنبيهًا وإنذارًا من حالة رياح نشطة تستمر حتى الخامسة مساء اليوم، في: (الباحة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة).

ونبّهت منطقة جازان من حالة رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني الرؤية، وتستمر حتى السابعة مساء، في: (الدائر، وفيفا، والدرب، والريث، وهروب).

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
09:29 AM

5 تنبيهات للأرصاد اثنان منها متقدمان.. هنا تفاصيلها ومواعيدها

شملت خمس مناطق.. وتنوعت الحالات المعلنة من قِبَل الهيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات لحالة تقلبات مناخية؛ منها اثنان متقدمان لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

ففي المدينة المنورة أصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا لحالة أتربة مثارة تُصحَب برياح نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الثالثة عصر اليوم في: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد).

وفي مكة المكرمة، أصدرت تنبيهًا متقدمًا لحالة أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية، تتواصل حتى الخامسة عصر اليوم في: (الكامل، والقنفذة، والليث).

ونبهت الحدود الشمالية من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية تستمر حتى السادسة مساء اليوم في: (القويعية، ورفحاء، وطريف، وعرعر).

وفي الباحة أصدرت تنبيهًا وإنذارًا من حالة رياح نشطة تستمر حتى الخامسة مساء اليوم، في: (الباحة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة).

ونبّهت منطقة جازان من حالة رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني الرؤية، وتستمر حتى السابعة مساء، في: (الدائر، وفيفا، والدرب، والريث، وهروب).

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