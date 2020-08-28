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"المطرية" تضعف.. "المسند" عن "أجواء السبت": زخات قد تسقط هنا

فيما توقَّع "الأرصاد" هطولات مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عدة

توقَّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تضعف الحالة المطرية اليوم.

وقال عبر "تويتر": "من المتوقع أن تتشكّل بعض السحب فوق أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير وربما تمتد حتى أجزاءٍ من #المدينة و #تبوك، وقد تهطل منها زخات مطرية.. هذا والله أعلم.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وتبقى الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من منطقة نجران والأطراف الشمالية من شمال غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة ووسطها تمتد حتى منطقة نجران، كما يُتوقع أن تزداد كمية السحب من مساء هذا اليوم على معظم مناطق المملكة.

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"المطرية" تضعف.. "المسند" عن "أجواء السبت": زخات قد تسقط هنا
سبق

توقَّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تضعف الحالة المطرية اليوم.

وقال عبر "تويتر": "من المتوقع أن تتشكّل بعض السحب فوق أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير وربما تمتد حتى أجزاءٍ من #المدينة و #تبوك، وقد تهطل منها زخات مطرية.. هذا والله أعلم.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وتبقى الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من منطقة نجران والأطراف الشمالية من شمال غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة ووسطها تمتد حتى منطقة نجران، كما يُتوقع أن تزداد كمية السحب من مساء هذا اليوم على معظم مناطق المملكة.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
11:13 AM

"المطرية" تضعف.. "المسند" عن "أجواء السبت": زخات قد تسقط هنا

فيما توقَّع "الأرصاد" هطولات مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقَّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تضعف الحالة المطرية اليوم.

وقال عبر "تويتر": "من المتوقع أن تتشكّل بعض السحب فوق أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير وربما تمتد حتى أجزاءٍ من #المدينة و #تبوك، وقد تهطل منها زخات مطرية.. هذا والله أعلم.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وتبقى الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من منطقة نجران والأطراف الشمالية من شمال غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة ووسطها تمتد حتى منطقة نجران، كما يُتوقع أن تزداد كمية السحب من مساء هذا اليوم على معظم مناطق المملكة.

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