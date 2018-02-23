"القحطاني" يرعى حفل زواج أحد الأيتام من ذوي الاحتياجات بجدة

بحضور نخبة من رجال الأعمال وكبار المسؤولين بالمنطقة

رعى مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد القحطاني، مساء أمس، زواج أحد أبناء مركز التأهيل الشامل بجدة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تحتضنهم الوزارة.

وحضر حفل الزفاف نخبة من رجال الأعمال وكبار المسؤولين وجمع غفير من الحضور، حيث تخلل الحفل العديد من الفقرات احتفاء بالعريس.