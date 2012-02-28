الدوري السعودي : الإيقاف يحرم 9 لاعبين عن الجولة 23

لن تمر الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم دون غيابات عن منافساتها بداعي الإيقاف نظير تراكم البطاقات الملونة في رصيد اللاعبين أو لأسباب أخرى كقرارات انضباطية أو نتيجة تعرضهم لطرد مباشر.

وتُقام الجولة انطلاقًا من يوم الخميس القادم على أن تستمر لمدة ثلاثة أيام حيث ستصيب الغيابات تسعة لاعبين ينتمون لستة أندية يأتي في مقدمتهم نادي الأهلي الذي يفتقد ثلاثة من الركائز الأساسية للفريق يليه القادسية بلاعبين ثم فرق أحد والنصر والفتح والرائد بلاعب واحد لكل منهم وهم:

سعيد المولد ،علي الزبيدي، كلاديمير دي سوزا (الأهلي) ستانلي أوهاويتشي، شايع شراحيلي (القادسية) نصر الدين خوالد (أحد)عبدالله الشامخ (الرائد) عبدالله مبارك الدوسري (الفتح) عبدالرحمن العبيد (النصر).

وعلى الجانب الآخر هناك 69 لاعبًا مهددين بالغياب عن الجولة التي تليها في حال تعرض أي منهم لبطاقة جديدة لأنهم يملكون في جعبتهم بطاقتين صفراوين فبحسب أنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم لا يسمح للاعب بالمشاركة إذا كان في رصيده أكثر من إنذارين في مباراتين مختلفتين من المسابقة ذاتها.