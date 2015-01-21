الأكبر من نوعها .. الكويت تضبط 7 أطنان أسماك فاسدة مستوردة من إيران

لوحظ وجود تغيُّر في الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة

ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية، اليوم الإثنين، أن إدارة الأغذية المستوردة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، ضبطت أمس الأحد، نحو 7 أطنان من الأسماك القادمة من إيران، وقررت إتلافها لعدم صلاحيتها للاستهلاك.

وقال مدير إدارة الأغذية المستوردة علي الخنفور؛ إن الإرسالية قادمة عبر مطار الكويت، وتبيّن بعد الفحص من قِبل اللجنة الفنية المختصة وجود تغيُّر في الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.

وبيّن أن الشحنة "تنوّعت بين الزبيدي والهامور والسبيطي والشعوم والحمراء والحلوة والبرطام".

وأكّد أن أعضاء اللجنة الفنية "توصلوا إلى ضرورة التخلص من الإرسالية بإتلافها"؛ لافتاً إلى أنها "تعد أكبر ضبطية للإدارة يتم ضبطها".