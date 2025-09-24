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شاهد.. الحركة المرورية بلا اختناقات بمواقع احتفالات اليوم الوطني بالشرقية

تواجـد مكثـف وتوجيـه قائدي السيارات إلى الطـرق السالـكة لضمان الانسيابية

شهدت الطرق الرئيسية والمؤدية لمواقع احتفالات اليوم الوطني بالمنطقة الشرقية، انسيابية ونجاحًا كبيرًا في تنظيم حركة السير، بعد نشر وتواجد لرجال المرور في طرقات كورنيش الخبر والدمام.
ورصدت "سبق" التواجدَ المروري المكثف في مواقع الاحتفالات على مدار اليومين الماضيين؛ لمتابعة تنظيم حركة السير، وتوجيه قائدي السيارات إلى الطرق السالكة لمواقع الحفل؛ وذلك لضمان انسيابية حركة المرور في منطقة الاحتفالات، وعدم وجود ما يؤثر سلبًا على حركة السير، ولم تسجل حركة المرور في موقع الاحتفالات أي اختناقات مرورية أو إعاقة في حركة السير رغم الكثافة العالية في أعداد السيارات.
وكانت إدارة المرور بالشرقية قد حددت الطرق التي يمكن المرور منها أثناء التوجه لمواقع فعاليات اليوم الوطني، وكيفية الوصول لها بحاضرة الدمام في احتفالات اليوم الوطني الـ89 للمملكة. وأكدت أنه للوصول لمواقع الفعاليات بمدينة الخبر؛ يمكن توجه المركبات السالكة لطريق خادم الحرمين الشريفين باتجاه الشرق باستمرار السير مع طريق الكورنيش، ومنع دخولهم طريق الأمير تركي على الواجهة البحرية؛ وذلك في حال ازدحام الكورنيش بالزوار.
وذكر المرور، أنه يجب تحويل المركبات التي تسير على طريق الأمير تركي بالواجهة البحرية بالدوران وتوجيهها للخروج من الكورنيش، أيضًا تحويل سير المركبات لسالكي طريق الكورنيش مع ميدان التوحيد باتجاه طريق الملك سلمان، كذلك للقادمين من طريق الملك سلمان باتجاه الكورنيش تحويل لليسار مع طريق الأمير تركي تقاطع الإشارة "لتخفيف الازدحام وتيسير حركة السير على طريق الكورنيش".
وحول كيفية الوصول لفعاليات مدينة الدمام؛ أكد المرور أنه يجب تحويل حركة السير للقادمين من شارع الياقوت باتجاه طريق الملك عبدالله؛ وذلك للوصول لوجهتهم لكورنيش الدمام، كذلك تحويل حركة السير أثناء توقف الحركة على طريق الملك عبدالله على شارع الياقوت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الحركة المرورية بلا اختناقات بمواقع احتفالات اليوم الوطني بالشرقية
سبق

شهدت الطرق الرئيسية والمؤدية لمواقع احتفالات اليوم الوطني بالمنطقة الشرقية، انسيابية ونجاحًا كبيرًا في تنظيم حركة السير، بعد نشر وتواجد لرجال المرور في طرقات كورنيش الخبر والدمام.
ورصدت "سبق" التواجدَ المروري المكثف في مواقع الاحتفالات على مدار اليومين الماضيين؛ لمتابعة تنظيم حركة السير، وتوجيه قائدي السيارات إلى الطرق السالكة لمواقع الحفل؛ وذلك لضمان انسيابية حركة المرور في منطقة الاحتفالات، وعدم وجود ما يؤثر سلبًا على حركة السير، ولم تسجل حركة المرور في موقع الاحتفالات أي اختناقات مرورية أو إعاقة في حركة السير رغم الكثافة العالية في أعداد السيارات.
وكانت إدارة المرور بالشرقية قد حددت الطرق التي يمكن المرور منها أثناء التوجه لمواقع فعاليات اليوم الوطني، وكيفية الوصول لها بحاضرة الدمام في احتفالات اليوم الوطني الـ89 للمملكة. وأكدت أنه للوصول لمواقع الفعاليات بمدينة الخبر؛ يمكن توجه المركبات السالكة لطريق خادم الحرمين الشريفين باتجاه الشرق باستمرار السير مع طريق الكورنيش، ومنع دخولهم طريق الأمير تركي على الواجهة البحرية؛ وذلك في حال ازدحام الكورنيش بالزوار.
وذكر المرور، أنه يجب تحويل المركبات التي تسير على طريق الأمير تركي بالواجهة البحرية بالدوران وتوجيهها للخروج من الكورنيش، أيضًا تحويل سير المركبات لسالكي طريق الكورنيش مع ميدان التوحيد باتجاه طريق الملك سلمان، كذلك للقادمين من طريق الملك سلمان باتجاه الكورنيش تحويل لليسار مع طريق الأمير تركي تقاطع الإشارة "لتخفيف الازدحام وتيسير حركة السير على طريق الكورنيش".
وحول كيفية الوصول لفعاليات مدينة الدمام؛ أكد المرور أنه يجب تحويل حركة السير للقادمين من شارع الياقوت باتجاه طريق الملك عبدالله؛ وذلك للوصول لوجهتهم لكورنيش الدمام، كذلك تحويل حركة السير أثناء توقف الحركة على طريق الملك عبدالله على شارع الياقوت.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
11:29 AM

شاهد.. الحركة المرورية بلا اختناقات بمواقع احتفالات اليوم الوطني بالشرقية

تواجـد مكثـف وتوجيـه قائدي السيارات إلى الطـرق السالـكة لضمان الانسيابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
4
2,018

شهدت الطرق الرئيسية والمؤدية لمواقع احتفالات اليوم الوطني بالمنطقة الشرقية، انسيابية ونجاحًا كبيرًا في تنظيم حركة السير، بعد نشر وتواجد لرجال المرور في طرقات كورنيش الخبر والدمام.
ورصدت "سبق" التواجدَ المروري المكثف في مواقع الاحتفالات على مدار اليومين الماضيين؛ لمتابعة تنظيم حركة السير، وتوجيه قائدي السيارات إلى الطرق السالكة لمواقع الحفل؛ وذلك لضمان انسيابية حركة المرور في منطقة الاحتفالات، وعدم وجود ما يؤثر سلبًا على حركة السير، ولم تسجل حركة المرور في موقع الاحتفالات أي اختناقات مرورية أو إعاقة في حركة السير رغم الكثافة العالية في أعداد السيارات.
وكانت إدارة المرور بالشرقية قد حددت الطرق التي يمكن المرور منها أثناء التوجه لمواقع فعاليات اليوم الوطني، وكيفية الوصول لها بحاضرة الدمام في احتفالات اليوم الوطني الـ89 للمملكة. وأكدت أنه للوصول لمواقع الفعاليات بمدينة الخبر؛ يمكن توجه المركبات السالكة لطريق خادم الحرمين الشريفين باتجاه الشرق باستمرار السير مع طريق الكورنيش، ومنع دخولهم طريق الأمير تركي على الواجهة البحرية؛ وذلك في حال ازدحام الكورنيش بالزوار.
وذكر المرور، أنه يجب تحويل المركبات التي تسير على طريق الأمير تركي بالواجهة البحرية بالدوران وتوجيهها للخروج من الكورنيش، أيضًا تحويل سير المركبات لسالكي طريق الكورنيش مع ميدان التوحيد باتجاه طريق الملك سلمان، كذلك للقادمين من طريق الملك سلمان باتجاه الكورنيش تحويل لليسار مع طريق الأمير تركي تقاطع الإشارة "لتخفيف الازدحام وتيسير حركة السير على طريق الكورنيش".
وحول كيفية الوصول لفعاليات مدينة الدمام؛ أكد المرور أنه يجب تحويل حركة السير للقادمين من شارع الياقوت باتجاه طريق الملك عبدالله؛ وذلك للوصول لوجهتهم لكورنيش الدمام، كذلك تحويل حركة السير أثناء توقف الحركة على طريق الملك عبدالله على شارع الياقوت.

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