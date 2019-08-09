قفزة نوعية لمركز التواصل الحكومي على صعيد تغطية شعائر الحج دوليًّا

أنتج موادَّ بـ10 لغات إضافة إلى لغة الإشارة

تمكَّن مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام من تحقيق قفزة نوعية على صعيد الوصول الإعلامي دوليًّا لتغطية شعائر الحج على الصعيد الدولي خلال الفترة بين 7 و9 أغسطس الجاري، وذلك عبر ترجمة المواد البصرية إلى لغات عدة؛ ما أدى إلى قفـزة نوعيـة بتسـجيل المركز 116 ألف مشـاهدة نوعيـة.

كما تمكـن المركـز مـن تسـجيل نمـو هائـل فـي الوصـول والمشـاهدات بالعديد من الدول مقارنـة بنتائـج الأعوام السـابقة، مضاعفًـا وصولـه إلى الأسواق المسـتهدفة بلغاتهـا الأصلية عشـرات المـرات.

وقد عمل المركز ضمن خطة إعلامية واضحة؛ وذلك لمشاركة المحتوى على أكبر نطاق، وضمن سياسة استهداف واضحة للدول التي تهتم السعودية بإيصال رسائلها إليها، وذلك بالتعاون مع مركز التواصل الدولي.

وبحسب الأرقام التي حققها المركز خلال هذه الفترة، فإن مركز التواصل من خلال الخطة تمكَّن من تحقيق قفزات نوعية على صعيد الوصول والانتشار للمواد الإعلامية المنتجة من قِبله دوليًّا، وذلك عبر 10 لغات، إلى جانب لغة الإشارة.

ولم يقتصر التأثير الإيجابي للمواد المنتجة على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل امتد للإعلام الدولي؛ إذ برز المحتوى الإيجابي حول السعودية ومراسم الحج في جميع وكالات الأنباء الرئيسية، وفي مقدمتها رويترز وأسوشيتد برس، إلى جانب كبرى وسائل الإعلام، مثل "سي إن إن" و"فويس أوف أمريكا" و"ستاندرد"، حتى أن التغطيات الصادرة عن صحف شنت في الماضي حملات معادية على السعودية، مثل "واشنطن بوست"، لم تخرج بدورها عن الإطار الإيجابي.