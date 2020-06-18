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كم لديهن؟ ومن يليهن؟وما المتوقع؟ السعوديات الأكثر ثراءً بالشرق الأوسط

تقرير: القيادات النسائية تتزايد في المنطقة وحضورهن في ريادة الأعمال يرتفع

كشف تقرير حديث أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية، أن ثروة النساء السعوديات تبلغ 225 مليار دولار؛ حيث تعد السعوديات أغنى النساء في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن النساء الإماراتيات في المرتبة الثانية؛ حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارتهن 100 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة ثروة السعوديات في السنوات القليلة المقبلة بنسبة 5%، مشيراً إلى أن النساء في الشرق الاوسط حالياً يدِرن ما يقارب 800 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 13% من إجمالي ثروة المنطقة البالغة حوالي 6 تريليونات دولار، ويتوقع أن ترتفع ثروة النساء في المنطقة إلى تريليون دولار في عام 2023.

وأفادت مجموعة بوسطن، بتزايد القيادات النسائية في جميع أنحاء المنطقة خاصة في السعودية والإمارات؛ حيث إن مشاركة الاناث في ريادة الأعمال آخذة في الازدياد إلى جانب ازدياد في حصة الإناث من القوى العاملة.

النساء السعوديات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كم لديهن؟ ومن يليهن؟وما المتوقع؟ السعوديات الأكثر ثراءً بالشرق الأوسط
سبق

كشف تقرير حديث أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية، أن ثروة النساء السعوديات تبلغ 225 مليار دولار؛ حيث تعد السعوديات أغنى النساء في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن النساء الإماراتيات في المرتبة الثانية؛ حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارتهن 100 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة ثروة السعوديات في السنوات القليلة المقبلة بنسبة 5%، مشيراً إلى أن النساء في الشرق الاوسط حالياً يدِرن ما يقارب 800 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 13% من إجمالي ثروة المنطقة البالغة حوالي 6 تريليونات دولار، ويتوقع أن ترتفع ثروة النساء في المنطقة إلى تريليون دولار في عام 2023.

وأفادت مجموعة بوسطن، بتزايد القيادات النسائية في جميع أنحاء المنطقة خاصة في السعودية والإمارات؛ حيث إن مشاركة الاناث في ريادة الأعمال آخذة في الازدياد إلى جانب ازدياد في حصة الإناث من القوى العاملة.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:38 PM

كم لديهن؟ ومن يليهن؟وما المتوقع؟ السعوديات الأكثر ثراءً بالشرق الأوسط

تقرير: القيادات النسائية تتزايد في المنطقة وحضورهن في ريادة الأعمال يرتفع

A A A
خالد علي - جدة
3
1,512

كشف تقرير حديث أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية، أن ثروة النساء السعوديات تبلغ 225 مليار دولار؛ حيث تعد السعوديات أغنى النساء في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن النساء الإماراتيات في المرتبة الثانية؛ حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارتهن 100 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة ثروة السعوديات في السنوات القليلة المقبلة بنسبة 5%، مشيراً إلى أن النساء في الشرق الاوسط حالياً يدِرن ما يقارب 800 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 13% من إجمالي ثروة المنطقة البالغة حوالي 6 تريليونات دولار، ويتوقع أن ترتفع ثروة النساء في المنطقة إلى تريليون دولار في عام 2023.

وأفادت مجموعة بوسطن، بتزايد القيادات النسائية في جميع أنحاء المنطقة خاصة في السعودية والإمارات؛ حيث إن مشاركة الاناث في ريادة الأعمال آخذة في الازدياد إلى جانب ازدياد في حصة الإناث من القوى العاملة.

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