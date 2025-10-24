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"بصمة" مستشفى الملك فيصل بمكة خارج الخدمة لأكثر من 6 أشهر

دون أن تشرع الجهة المختصة في إصلاح الخلل من حينه

تعرّض "نظام البصمة" في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، إلى العطل، منذ أكثر من ستة أشهر، فيما لم يتم إعادة تشغيله حتى الآن، ولا يزال خارج الخدمة.

وبحسب المعلومات فإن جهاز نظام البصمة بالمستشفى كان قد تعرّض لعطل منذ أكثر من ستة أشهر، دون أن تشرع الجهة المختصة في إصلاح الخلل من حينه وعلى مدى الأشهر الماضية.

وأشارت المعلومات إلى أن صحة المنطقة في طور استبدال الجهاز القديم بجديد، بعد أن تعرّض القديم لعطل، ومن المقرر البدء في تركيبه خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة الصحة استحدثت نظام الحضور والانصراف آلياً من خلال تطبيق البصمة على منسوبيها بما في ذلك المنشآت الصحية من مستشفيات ونحوها، وذلك لضبط الأداء ووجود الموظفين في أماكن عملهم.

مستشفى الملك فيصل مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بصمة" مستشفى الملك فيصل بمكة خارج الخدمة لأكثر من 6 أشهر
سبق

تعرّض "نظام البصمة" في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، إلى العطل، منذ أكثر من ستة أشهر، فيما لم يتم إعادة تشغيله حتى الآن، ولا يزال خارج الخدمة.

وبحسب المعلومات فإن جهاز نظام البصمة بالمستشفى كان قد تعرّض لعطل منذ أكثر من ستة أشهر، دون أن تشرع الجهة المختصة في إصلاح الخلل من حينه وعلى مدى الأشهر الماضية.

وأشارت المعلومات إلى أن صحة المنطقة في طور استبدال الجهاز القديم بجديد، بعد أن تعرّض القديم لعطل، ومن المقرر البدء في تركيبه خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة الصحة استحدثت نظام الحضور والانصراف آلياً من خلال تطبيق البصمة على منسوبيها بما في ذلك المنشآت الصحية من مستشفيات ونحوها، وذلك لضبط الأداء ووجود الموظفين في أماكن عملهم.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
04:13 PM
اخر تعديل
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
11:05 AM

"بصمة" مستشفى الملك فيصل بمكة خارج الخدمة لأكثر من 6 أشهر

دون أن تشرع الجهة المختصة في إصلاح الخلل من حينه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
10
4,001

تعرّض "نظام البصمة" في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، إلى العطل، منذ أكثر من ستة أشهر، فيما لم يتم إعادة تشغيله حتى الآن، ولا يزال خارج الخدمة.

وبحسب المعلومات فإن جهاز نظام البصمة بالمستشفى كان قد تعرّض لعطل منذ أكثر من ستة أشهر، دون أن تشرع الجهة المختصة في إصلاح الخلل من حينه وعلى مدى الأشهر الماضية.

وأشارت المعلومات إلى أن صحة المنطقة في طور استبدال الجهاز القديم بجديد، بعد أن تعرّض القديم لعطل، ومن المقرر البدء في تركيبه خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة الصحة استحدثت نظام الحضور والانصراف آلياً من خلال تطبيق البصمة على منسوبيها بما في ذلك المنشآت الصحية من مستشفيات ونحوها، وذلك لضبط الأداء ووجود الموظفين في أماكن عملهم.

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