النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأردن تعلن: نشر القوات المسلحة في جميع المحافظات اعتبارًا من صباح الأربعاء

حظر تجول شامل من منتصف ليل الخميس ولمدة 48 ساعة لمواجهة كورونا

أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارًا من صباح الأربعاء.
وأضاف أن حظر تجول شامل سيفرض في المملكة من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأردن تعلن: نشر القوات المسلحة في جميع المحافظات اعتبارًا من صباح الأربعاء
سبق

أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارًا من صباح الأربعاء.
وأضاف أن حظر تجول شامل سيفرض في المملكة من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
06:41 PM

الأردن تعلن: نشر القوات المسلحة في جميع المحافظات اعتبارًا من صباح الأربعاء

حظر تجول شامل من منتصف ليل الخميس ولمدة 48 ساعة لمواجهة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,062

أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارًا من صباح الأربعاء.
وأضاف أن حظر تجول شامل سيفرض في المملكة من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,310
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,531
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,147

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة