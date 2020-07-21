"ماطرة الصيف" تواصل و"البوارح" تنشط.. هنا خريطة "المسند" لطقس الثلاثاء

فيما توقعت "الأرصاد" تكوُّن سحب رعدية ورياح على مناطق عدة من المملكة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الثلاثاء متوقع أن تستمر الحالة المطرية الصيفية على أجزاءٍ من مناطق #عسير و#جازان و غرب #نجران وربما تمتد ناحية #الباحة".

وأضاف: "متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة والجافة على شرق ووسط #السعودية، وقد تثير بعض #الغبار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).