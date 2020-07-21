النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ماطرة الصيف" تواصل و"البوارح" تنشط.. هنا خريطة "المسند" لطقس الثلاثاء

فيما توقعت "الأرصاد" تكوُّن سحب رعدية ورياح على مناطق عدة من المملكة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الثلاثاء متوقع أن تستمر الحالة المطرية الصيفية على أجزاءٍ من مناطق #عسير و#جازان و غرب #نجران وربما تمتد ناحية #الباحة".

وأضاف: "متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة والجافة على شرق ووسط #السعودية، وقد تثير بعض #الغبار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ماطرة الصيف" تواصل و"البوارح" تنشط.. هنا خريطة "المسند" لطقس الثلاثاء
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الثلاثاء متوقع أن تستمر الحالة المطرية الصيفية على أجزاءٍ من مناطق #عسير و#جازان و غرب #نجران وربما تمتد ناحية #الباحة".

وأضاف: "متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة والجافة على شرق ووسط #السعودية، وقد تثير بعض #الغبار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
10:36 AM

"ماطرة الصيف" تواصل و"البوارح" تنشط.. هنا خريطة "المسند" لطقس الثلاثاء

فيما توقعت "الأرصاد" تكوُّن سحب رعدية ورياح على مناطق عدة من المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,128

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الثلاثاء متوقع أن تستمر الحالة المطرية الصيفية على أجزاءٍ من مناطق #عسير و#جازان و غرب #نجران وربما تمتد ناحية #الباحة".

وأضاف: "متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة والجافة على شرق ووسط #السعودية، وقد تثير بعض #الغبار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,939
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,442
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,060
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,193

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة