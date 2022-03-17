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المغرب.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 37 حالة

الصحة: الحالات لأشخاص وافدين من الخارج باستثناء حالة واحدة

ذكرت وزارة الصحة المغربية، مساء أمس الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" زاد 9 حالات ليبلغ 37 في المجمل.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات لأشخاص وافدين من الخارج باستثناء حالة واحدة "يشتبه في إصابتها من شخص وافد مصاب بالفيروس".

ووفق "سكاي نيوز" أضافت أنها رصدت حالة واحدة في كل من مدن: (مكناس، وأغادير، والدار البيضاء)، وحالتين بكل من مراكش وفاس والرباط.

وكان المجلس العلمي الأعلى بالمغرب قد قال في وقت سابق: إن المملكة ستغلق جميع المساجد اعتبارًا من الاثنين؛ كإجراء وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في وقت سابق: إن المغرب سيغلق المطاعم ودور السينما والمسارح والنوادي الرياضية والعامة والحمامات العامة، وغيرها من أماكن الترفيه اعتبارًا من الاثنين.

وأضافت الوزارة أن المتاجر التي تبيع البضائع الأساسية والمطاعم التي تقدم خدمة التوصيل ستعفى من هذه الإجراءات.

وزارة الصحة المغربية فيروس كورونا الجديد

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المغرب.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 37 حالة
سبق

ذكرت وزارة الصحة المغربية، مساء أمس الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" زاد 9 حالات ليبلغ 37 في المجمل.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات لأشخاص وافدين من الخارج باستثناء حالة واحدة "يشتبه في إصابتها من شخص وافد مصاب بالفيروس".

ووفق "سكاي نيوز" أضافت أنها رصدت حالة واحدة في كل من مدن: (مكناس، وأغادير، والدار البيضاء)، وحالتين بكل من مراكش وفاس والرباط.

وكان المجلس العلمي الأعلى بالمغرب قد قال في وقت سابق: إن المملكة ستغلق جميع المساجد اعتبارًا من الاثنين؛ كإجراء وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في وقت سابق: إن المغرب سيغلق المطاعم ودور السينما والمسارح والنوادي الرياضية والعامة والحمامات العامة، وغيرها من أماكن الترفيه اعتبارًا من الاثنين.

وأضافت الوزارة أن المتاجر التي تبيع البضائع الأساسية والمطاعم التي تقدم خدمة التوصيل ستعفى من هذه الإجراءات.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:36 AM

المغرب.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 37 حالة

الصحة: الحالات لأشخاص وافدين من الخارج باستثناء حالة واحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الصحة المغربية، مساء أمس الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" زاد 9 حالات ليبلغ 37 في المجمل.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات لأشخاص وافدين من الخارج باستثناء حالة واحدة "يشتبه في إصابتها من شخص وافد مصاب بالفيروس".

ووفق "سكاي نيوز" أضافت أنها رصدت حالة واحدة في كل من مدن: (مكناس، وأغادير، والدار البيضاء)، وحالتين بكل من مراكش وفاس والرباط.

وكان المجلس العلمي الأعلى بالمغرب قد قال في وقت سابق: إن المملكة ستغلق جميع المساجد اعتبارًا من الاثنين؛ كإجراء وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في وقت سابق: إن المغرب سيغلق المطاعم ودور السينما والمسارح والنوادي الرياضية والعامة والحمامات العامة، وغيرها من أماكن الترفيه اعتبارًا من الاثنين.

وأضافت الوزارة أن المتاجر التي تبيع البضائع الأساسية والمطاعم التي تقدم خدمة التوصيل ستعفى من هذه الإجراءات.

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