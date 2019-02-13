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فرضية جديدة وغير متوقعة.. عدوى "كورونا" تنتقل بهذه الطريقة

بعد إصابة سيدة لم تزُر بؤرة الوباء "ووهان" ولم تتصل بأي مصاب

بعد أن تَبَيّن أن سيدة مصابة بالعدوى تبلغ من العمر 62 عامًا، لم تزر بؤرة الوباء "ووهان"، ولم تتصل بأي مصاب بهذا المرض؛ خرجت سلطات هونغ كونغ بفرضية جديدة لافتة؛ مفادها أن فيروس "كورونا" يمكن أن ينتشر عبر مجاري الصرف الصحي.

واكتشفت سلطات هونغ كونغ، أن المصدر الوحيد المحتمل لإصابة هذه السيدة، قد يكون من مُسِنٍّ يبلغ من العمر 75 عامًا، كان قد أُدخل المستشفى منذ حوالى أسبوع، ولم تكن السيدة على معرفة به؛ لكن شقتيهما يربط بينهما خط أنابيب صرف واحد.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ فإن ما يزيد من قوة هذا الاحتمال، أنه خلال تفشي وباء "سارس" عام 2002 في هونغ كونغ، كانت العدوى تنتقل بالفعل عبر منظومة الصرف الصحي؛ لذلك قررت السلطات إخلاء قسم من سكان المبنى، وشرعت في فحص إمدادات المياه وأنابيب الصرف الصحي.

وتَبَيّن للخبراء عقب ذلك عدم وجود فيروس "كورونا" في المياه؛ لكنهم اكتشفوا أن منظومة الصرف الصحي في إحدى الشقق أعيد بناؤها بشكل مستقل؛ مما سمح للهواء بالخروج من المرحاض.

ولم يستبعد الخبراء في وقت سابق إمكانية أن ينتقل الفيروس عن طريق البراز؛ مشيرين إلى أنه بهذه الطريقة قد تكون امرأة وثلاثة أشخاص يعيشون معها قد أصيبوا بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد الصين مدينة ووهان

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فرضية جديدة وغير متوقعة.. عدوى "كورونا" تنتقل بهذه الطريقة
سبق

بعد أن تَبَيّن أن سيدة مصابة بالعدوى تبلغ من العمر 62 عامًا، لم تزر بؤرة الوباء "ووهان"، ولم تتصل بأي مصاب بهذا المرض؛ خرجت سلطات هونغ كونغ بفرضية جديدة لافتة؛ مفادها أن فيروس "كورونا" يمكن أن ينتشر عبر مجاري الصرف الصحي.

واكتشفت سلطات هونغ كونغ، أن المصدر الوحيد المحتمل لإصابة هذه السيدة، قد يكون من مُسِنٍّ يبلغ من العمر 75 عامًا، كان قد أُدخل المستشفى منذ حوالى أسبوع، ولم تكن السيدة على معرفة به؛ لكن شقتيهما يربط بينهما خط أنابيب صرف واحد.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ فإن ما يزيد من قوة هذا الاحتمال، أنه خلال تفشي وباء "سارس" عام 2002 في هونغ كونغ، كانت العدوى تنتقل بالفعل عبر منظومة الصرف الصحي؛ لذلك قررت السلطات إخلاء قسم من سكان المبنى، وشرعت في فحص إمدادات المياه وأنابيب الصرف الصحي.

وتَبَيّن للخبراء عقب ذلك عدم وجود فيروس "كورونا" في المياه؛ لكنهم اكتشفوا أن منظومة الصرف الصحي في إحدى الشقق أعيد بناؤها بشكل مستقل؛ مما سمح للهواء بالخروج من المرحاض.

ولم يستبعد الخبراء في وقت سابق إمكانية أن ينتقل الفيروس عن طريق البراز؛ مشيرين إلى أنه بهذه الطريقة قد تكون امرأة وثلاثة أشخاص يعيشون معها قد أصيبوا بالفيروس.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
09:15 AM

فرضية جديدة وغير متوقعة.. عدوى "كورونا" تنتقل بهذه الطريقة

بعد إصابة سيدة لم تزُر بؤرة الوباء "ووهان" ولم تتصل بأي مصاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أن تَبَيّن أن سيدة مصابة بالعدوى تبلغ من العمر 62 عامًا، لم تزر بؤرة الوباء "ووهان"، ولم تتصل بأي مصاب بهذا المرض؛ خرجت سلطات هونغ كونغ بفرضية جديدة لافتة؛ مفادها أن فيروس "كورونا" يمكن أن ينتشر عبر مجاري الصرف الصحي.

واكتشفت سلطات هونغ كونغ، أن المصدر الوحيد المحتمل لإصابة هذه السيدة، قد يكون من مُسِنٍّ يبلغ من العمر 75 عامًا، كان قد أُدخل المستشفى منذ حوالى أسبوع، ولم تكن السيدة على معرفة به؛ لكن شقتيهما يربط بينهما خط أنابيب صرف واحد.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ فإن ما يزيد من قوة هذا الاحتمال، أنه خلال تفشي وباء "سارس" عام 2002 في هونغ كونغ، كانت العدوى تنتقل بالفعل عبر منظومة الصرف الصحي؛ لذلك قررت السلطات إخلاء قسم من سكان المبنى، وشرعت في فحص إمدادات المياه وأنابيب الصرف الصحي.

وتَبَيّن للخبراء عقب ذلك عدم وجود فيروس "كورونا" في المياه؛ لكنهم اكتشفوا أن منظومة الصرف الصحي في إحدى الشقق أعيد بناؤها بشكل مستقل؛ مما سمح للهواء بالخروج من المرحاض.

ولم يستبعد الخبراء في وقت سابق إمكانية أن ينتقل الفيروس عن طريق البراز؛ مشيرين إلى أنه بهذه الطريقة قد تكون امرأة وثلاثة أشخاص يعيشون معها قد أصيبوا بالفيروس.

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