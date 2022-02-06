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أميركا تتوقع غزواً روسياً لأوكرانيا خلال أيام .. وموسكو: "جنون وترويع"

قدرت أنه سيؤدي إلى سقوط 50 ألف مدني ما بين قتيل وجريح

خلصت تقييمات استخبارية وعسكرية أميركية وأوروبية إلى احتمالية شن روسيا غزوًا على أوكرانيا في غضون أيام، وسقوط ما يصل إلى 50 ألف مدني بين قتيل وجريح، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم (الأحد).

ورداً على التقييمات، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في تغريدة على "تويتر": "الجنون والترويع مستمران، ماذا لو قلنا إن الولايات المتحدة يمكن أن تستولي على لندن في غضون أسبوع، وتتسبب بسقوط 300 ألف مدني؟ كل هذا بناءً على مصادر استخباراتنا التي لن نكشف عنها، فهل سيكون ذلك مناسباً للأميركيين والبريطانيين؟".

ونقلت "واشنطن بوست" عن تقديرات أميركية عسكرية واستخبارية، أن غزواً روسياً واسع النطاق لأوكرانيا يمكن أن يتسبب في سقوط ما يصل إلى 50 ألف مدني، وإسقاط الحكومة في كييف في غضون يومين، ونزوح نحو 5 ملايين لاجئ.

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أميركا تتوقع غزواً روسياً لأوكرانيا خلال أيام .. وموسكو: "جنون وترويع"
سبق

خلصت تقييمات استخبارية وعسكرية أميركية وأوروبية إلى احتمالية شن روسيا غزوًا على أوكرانيا في غضون أيام، وسقوط ما يصل إلى 50 ألف مدني بين قتيل وجريح، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم (الأحد).

ورداً على التقييمات، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في تغريدة على "تويتر": "الجنون والترويع مستمران، ماذا لو قلنا إن الولايات المتحدة يمكن أن تستولي على لندن في غضون أسبوع، وتتسبب بسقوط 300 ألف مدني؟ كل هذا بناءً على مصادر استخباراتنا التي لن نكشف عنها، فهل سيكون ذلك مناسباً للأميركيين والبريطانيين؟".

ونقلت "واشنطن بوست" عن تقديرات أميركية عسكرية واستخبارية، أن غزواً روسياً واسع النطاق لأوكرانيا يمكن أن يتسبب في سقوط ما يصل إلى 50 ألف مدني، وإسقاط الحكومة في كييف في غضون يومين، ونزوح نحو 5 ملايين لاجئ.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
02:44 PM

أميركا تتوقع غزواً روسياً لأوكرانيا خلال أيام .. وموسكو: "جنون وترويع"

قدرت أنه سيؤدي إلى سقوط 50 ألف مدني ما بين قتيل وجريح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلصت تقييمات استخبارية وعسكرية أميركية وأوروبية إلى احتمالية شن روسيا غزوًا على أوكرانيا في غضون أيام، وسقوط ما يصل إلى 50 ألف مدني بين قتيل وجريح، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم (الأحد).

ورداً على التقييمات، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في تغريدة على "تويتر": "الجنون والترويع مستمران، ماذا لو قلنا إن الولايات المتحدة يمكن أن تستولي على لندن في غضون أسبوع، وتتسبب بسقوط 300 ألف مدني؟ كل هذا بناءً على مصادر استخباراتنا التي لن نكشف عنها، فهل سيكون ذلك مناسباً للأميركيين والبريطانيين؟".

ونقلت "واشنطن بوست" عن تقديرات أميركية عسكرية واستخبارية، أن غزواً روسياً واسع النطاق لأوكرانيا يمكن أن يتسبب في سقوط ما يصل إلى 50 ألف مدني، وإسقاط الحكومة في كييف في غضون يومين، ونزوح نحو 5 ملايين لاجئ.

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