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"الصحة" : تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 49176

متعافي كورونا اليومي في جدة يتفوق على المصابين بـ236 حالة

جاءت بعد الرياض ومكة المكرمة بـ3564 متعافيًا

سجلت جدة ارتفاعًا في أعداد المتعافين من فيروس كورونا بواقع 680 متعافيًا، فيما بلغت جملة المتعافين 3564 متعافيًا، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة في أعداد المتعافين.

يأتي هذا فيما سجّل عدد المصابين اليومي بالمحافظة 444 مصابًا، وانخفضت الحالات النشطة بواقع 239 حالة؛ حيث بلغ إجمالي الحالات 4827 حالة لتحلّ جدة ثانيًا بعد مكة المكرمة التي سجّلت 5192 حالة، بلغ إجمالي عدد المصابين 8478 مصابًا، وجاءت في المركز الثالث بأعداد المصابين بعد مكة المكرمة والرياض.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، قد أعلن في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة؛ عن تسجيل 2307 إصابات جديدة بـ"كورونا"، مؤكدًا أن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2818 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 21869 حالة.

فيروس كورونا الجديد جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متعافي كورونا اليومي في جدة يتفوق على المصابين بـ236 حالة
سبق

سجلت جدة ارتفاعًا في أعداد المتعافين من فيروس كورونا بواقع 680 متعافيًا، فيما بلغت جملة المتعافين 3564 متعافيًا، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة في أعداد المتعافين.

يأتي هذا فيما سجّل عدد المصابين اليومي بالمحافظة 444 مصابًا، وانخفضت الحالات النشطة بواقع 239 حالة؛ حيث بلغ إجمالي الحالات 4827 حالة لتحلّ جدة ثانيًا بعد مكة المكرمة التي سجّلت 5192 حالة، بلغ إجمالي عدد المصابين 8478 مصابًا، وجاءت في المركز الثالث بأعداد المصابين بعد مكة المكرمة والرياض.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، قد أعلن في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة؛ عن تسجيل 2307 إصابات جديدة بـ"كورونا"، مؤكدًا أن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2818 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 21869 حالة.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
05:33 PM

متعافي كورونا اليومي في جدة يتفوق على المصابين بـ236 حالة

جاءت بعد الرياض ومكة المكرمة بـ3564 متعافيًا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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3,198

سجلت جدة ارتفاعًا في أعداد المتعافين من فيروس كورونا بواقع 680 متعافيًا، فيما بلغت جملة المتعافين 3564 متعافيًا، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة في أعداد المتعافين.

يأتي هذا فيما سجّل عدد المصابين اليومي بالمحافظة 444 مصابًا، وانخفضت الحالات النشطة بواقع 239 حالة؛ حيث بلغ إجمالي الحالات 4827 حالة لتحلّ جدة ثانيًا بعد مكة المكرمة التي سجّلت 5192 حالة، بلغ إجمالي عدد المصابين 8478 مصابًا، وجاءت في المركز الثالث بأعداد المصابين بعد مكة المكرمة والرياض.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، قد أعلن في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة؛ عن تسجيل 2307 إصابات جديدة بـ"كورونا"، مؤكدًا أن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2818 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 21869 حالة.

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