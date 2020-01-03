"الجعفري" يدشن مهرجان "سفاري الأحساء 2" بوسط مدينة جواثا التاريخية

ينظمه فرع الزراعة بالمحافظة بشراكة مع عدد من الجهات الحكومية

دشن وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، مهرجان سفاري الأحساء للعام الثاني على التوالي، بمدينة جواثا، وبالشراكة الحكومية مع محافظة الأحساء وأمانة الأحساء، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء، والمؤسسة العامة للري، وذلك وسط الأجواء الشتوية التي جمعت بين الخضرة والماء بالقرب من رمال جواثا الذهبية.

وتفصيلا، قص "الجعفري" شريط المهرجان، وأخذ جولة على كافة الأركان المشاركة، كما دشن كرنفال الزهور، والذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، والذي حوى إسهامات العديد من المشاتل الزراعية بالمنطقة، إضافة إلى برامج توعوية وتثقيفية تخص زراعة الزهور والعناية بها.

وشرّف وكيل الأحساء الحفل الخاص المعد لانطلاقة مهرجان سفاري الأحساء 2، على المسرح الرئيس، وتم خلاله تكريم الرعاة والداعمين.

ويقدم المهرجان في حلته الجديدة، عددًا من المناشط الترفيهية والثقافية والسياحية والمستمدة من بيئة الأحساء وإرثها التاريخي، منها عروض الفنون الشعبية، وعروض الجِمال والخيل العربية الأصيلة، إضافة لاستعراض الصقور، ورحلات سفاري المجاورة للمخيمات الشتوية، والذي يستمر طيلة أيام إجازة الفصلين للمدارس "حتى 17 يناير 2020"، ويفتح المهرجان أبوابه يومياً من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 12 ليلاً.

من جانبه، أوضح مشرف عام المهرجان "توفيق بن عبدالله المليفي"؛ أن حزمة الفعاليات التي يقدمها مهرجان سفاري الأحساء لهذه العام، تم اختيارها بعناية للتناسب مع كافة أفراد الأسرة، إضافة إلى وضع أهداف ثقافية وأخرى ترفيهية وثقافية بهدف إبراز المخزون الثقافي الرافد للحراك السياحي للمنطقة، لاسيما وأن مدينة جواثا تعتبر من المواقع التاريخية الهامة على خريطة الأحساء قديماً، واحتوائها على مسجد جواثا الذي صُليت فيه ثاني جمعة في الإسلام.

وأكد "المليفي" أن هناك تحضيرات مسبقة وكفيلة لاستيعاب الموقع بأعداد الزوار، بدءًا من مواقف السيارات، وتنظيم الدخول، إضافة إلى توافر جميع الخدمات المساندة.