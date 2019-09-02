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شاهد.. "التجمع الصحي الثاني" يحصل على 3 اعتمادات عالمية في إدارة التغيير

الإعلان عن اعتماد مبادرة "مركز التطوير" لاكتشاف الموظفين أصحاب الإمكانات العالية

برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وبحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني الدكتور محمود اليماني، انطلق اليوم النموذج السلوكي الخاص بأبطال التغيير، والذي تم تطويره من قِبل فريق عمل إدارة التغيير في التجمع الصحي الثاني.

وأفاد المدير التنفيذي للتواصل والتغيير بسام البريكان، بأنه تم اعتماد النموذج السلوكي المعتمد في التجمع من قِبل "بروساي"، وهي جهة عالمية مرموقة في مجال إدارة التغيير، وكذلك من قِبل معهد "روس" لإدارة الأعمال جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو من أهم المعاهد المرموقة في مجال القيادة وإدارة التغيير، كما تم اعتماد النموذج من قِبل معهد إدارة التغيير بالمملكة المتحدة.

وحضر حفل الإطلاق قادة التجمع الصحي الثاني في المنطقة الوسطى، ونخبة من قيادات وزارة الصحة.

وكشف "البريكان" عن أنه تم الإعلان عن اعتماد مبادرة "مركز التطوير"، والذي سوف يتم تطبيق منهجيته بشكل دوري لاكتشاف الموظفين أصحاب الإمكانات العالية لفتح المجال لهم القيام بأدوار مهمة وبارزة لقيادة التحول والتغيير، من خلال أنشطة عملية تحاكي بيئة العمل، والتي ستمكن الموظفين في جميع المستويات من اكتشاف مواهبهم وقدراتهم الكامنة، وتعزيز ما يعرفونه مسبقًا عن أنفسهم، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من الجدارات ذات العلاقة.

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شاهد.. "التجمع الصحي الثاني" يحصل على 3 اعتمادات عالمية في إدارة التغيير
سبق

برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وبحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني الدكتور محمود اليماني، انطلق اليوم النموذج السلوكي الخاص بأبطال التغيير، والذي تم تطويره من قِبل فريق عمل إدارة التغيير في التجمع الصحي الثاني.

وأفاد المدير التنفيذي للتواصل والتغيير بسام البريكان، بأنه تم اعتماد النموذج السلوكي المعتمد في التجمع من قِبل "بروساي"، وهي جهة عالمية مرموقة في مجال إدارة التغيير، وكذلك من قِبل معهد "روس" لإدارة الأعمال جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو من أهم المعاهد المرموقة في مجال القيادة وإدارة التغيير، كما تم اعتماد النموذج من قِبل معهد إدارة التغيير بالمملكة المتحدة.

وحضر حفل الإطلاق قادة التجمع الصحي الثاني في المنطقة الوسطى، ونخبة من قيادات وزارة الصحة.

وكشف "البريكان" عن أنه تم الإعلان عن اعتماد مبادرة "مركز التطوير"، والذي سوف يتم تطبيق منهجيته بشكل دوري لاكتشاف الموظفين أصحاب الإمكانات العالية لفتح المجال لهم القيام بأدوار مهمة وبارزة لقيادة التحول والتغيير، من خلال أنشطة عملية تحاكي بيئة العمل، والتي ستمكن الموظفين في جميع المستويات من اكتشاف مواهبهم وقدراتهم الكامنة، وتعزيز ما يعرفونه مسبقًا عن أنفسهم، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من الجدارات ذات العلاقة.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
10:25 PM

شاهد.. "التجمع الصحي الثاني" يحصل على 3 اعتمادات عالمية في إدارة التغيير

الإعلان عن اعتماد مبادرة "مركز التطوير" لاكتشاف الموظفين أصحاب الإمكانات العالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وبحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني الدكتور محمود اليماني، انطلق اليوم النموذج السلوكي الخاص بأبطال التغيير، والذي تم تطويره من قِبل فريق عمل إدارة التغيير في التجمع الصحي الثاني.

وأفاد المدير التنفيذي للتواصل والتغيير بسام البريكان، بأنه تم اعتماد النموذج السلوكي المعتمد في التجمع من قِبل "بروساي"، وهي جهة عالمية مرموقة في مجال إدارة التغيير، وكذلك من قِبل معهد "روس" لإدارة الأعمال جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو من أهم المعاهد المرموقة في مجال القيادة وإدارة التغيير، كما تم اعتماد النموذج من قِبل معهد إدارة التغيير بالمملكة المتحدة.

وحضر حفل الإطلاق قادة التجمع الصحي الثاني في المنطقة الوسطى، ونخبة من قيادات وزارة الصحة.

وكشف "البريكان" عن أنه تم الإعلان عن اعتماد مبادرة "مركز التطوير"، والذي سوف يتم تطبيق منهجيته بشكل دوري لاكتشاف الموظفين أصحاب الإمكانات العالية لفتح المجال لهم القيام بأدوار مهمة وبارزة لقيادة التحول والتغيير، من خلال أنشطة عملية تحاكي بيئة العمل، والتي ستمكن الموظفين في جميع المستويات من اكتشاف مواهبهم وقدراتهم الكامنة، وتعزيز ما يعرفونه مسبقًا عن أنفسهم، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من الجدارات ذات العلاقة.

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