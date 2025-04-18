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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

لمدة 21 يوماً.. الخرطوم تدخل مرحلة الحظر الشامل للحد من جائحة "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السودانية أن العاصمة الخرطوم بدأت اليوم مرحلة تطبيق الإغلاق الكامل لمدة 21 يوماً، وذلك تطبيقاً لقرار اللجنة العليا للطواري الصحية بالسودان ومجلس الوزراء.

وقال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم علي التوم: إن الحظر الشامل يهدف إلى تقليل فرص انتشار فيروس "كورونا"، مشدداً على أهمية التزام المواطنين بتطبيق واتباع الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه حتى يتحقق الهدف من القرار.

السودان فيروس كورونا الجديد

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لمدة 21 يوماً.. الخرطوم تدخل مرحلة الحظر الشامل للحد من جائحة "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية أن العاصمة الخرطوم بدأت اليوم مرحلة تطبيق الإغلاق الكامل لمدة 21 يوماً، وذلك تطبيقاً لقرار اللجنة العليا للطواري الصحية بالسودان ومجلس الوزراء.

وقال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم علي التوم: إن الحظر الشامل يهدف إلى تقليل فرص انتشار فيروس "كورونا"، مشدداً على أهمية التزام المواطنين بتطبيق واتباع الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه حتى يتحقق الهدف من القرار.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
04:35 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:28 PM

لمدة 21 يوماً.. الخرطوم تدخل مرحلة الحظر الشامل للحد من جائحة "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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أعلنت وزارة الصحة السودانية أن العاصمة الخرطوم بدأت اليوم مرحلة تطبيق الإغلاق الكامل لمدة 21 يوماً، وذلك تطبيقاً لقرار اللجنة العليا للطواري الصحية بالسودان ومجلس الوزراء.

وقال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم علي التوم: إن الحظر الشامل يهدف إلى تقليل فرص انتشار فيروس "كورونا"، مشدداً على أهمية التزام المواطنين بتطبيق واتباع الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه حتى يتحقق الهدف من القرار.

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