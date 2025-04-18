لمدة 21 يوماً.. الخرطوم تدخل مرحلة الحظر الشامل للحد من جائحة "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السودانية أن العاصمة الخرطوم بدأت اليوم مرحلة تطبيق الإغلاق الكامل لمدة 21 يوماً، وذلك تطبيقاً لقرار اللجنة العليا للطواري الصحية بالسودان ومجلس الوزراء.

وقال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم علي التوم: إن الحظر الشامل يهدف إلى تقليل فرص انتشار فيروس "كورونا"، مشدداً على أهمية التزام المواطنين بتطبيق واتباع الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه حتى يتحقق الهدف من القرار.