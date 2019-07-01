أمين عام "أوبك": الفترة ما بين 6 و9 أشهر أفق جيد لتمديد خفض الإنتاج

قال: نسبة التزام دول "أوبك" بشروط الصفقة في شهر مايو كانت جيدة جدًّا

اعتبر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط، محمد باركيندو، أن الفترة ما بين 6 و9 أشهر تمثّل أفقًا جيدًا لتمديد صفقة بين دول "أوبك" والدول المتحالفة معها حول خفض إنتاج النفط.

ووفق "روسيا اليوم" قال باركيندو في فيينا، في رد على سؤال عما إذا كان قرار تمديد الصفقة لستة أو تسعة أشهر إضافية يحظى بتأييد جميع الدول المشاركة في الصفقة: "ستتم مناقشة هذا الموضوع مساء اليوم، آمل أن تستطيع أوبك التوصل إلى اتفاق حول فترة التمديد.

وأضاف الأمين العام أن نسبة التزام دول "أوبك +" بشروط الصفقة في شهر مايو الماضي كانت جيدة جدًّا.

ودخلت صفقة "أوبك +" لخفض إنتاج النفط الخام حيز التنفيذ مطلع العام 2017. وتم الاتفاق على أن يشكل حجم الخفض الإجمالي، في النصف الأول من العام الجاري، 1.2 مليون برميل في اليوم، من مستوى أكتوبر 2018؛ على أن تقدر حصة روسيا فيه بـ228 ألف برميل.

وسيتم تقرير مصير صفقة "أوبك +"؛ بما في ذلك إمكانية تمديدها إلى النصف الثاني من العام الجاري، خلال لقاءات جميع الدول المشاركة في الاتفاق، في فيينا، يومي 1 و2 يوليو.