زارت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أودري أزولاي، مقر وزارة الثقافة في حي البجيري بالدرعية، اليوم، وكان في استقبالها نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وشهدت الزيارة مناقشة سبل التعاون في الجوانب الثقافية. واجتمعت "أزولاي" مع نائب وزير الثقافة بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي الذي قدم عرضاً عن دور الهيئة ونظرتها إلى مستقبل الثقافة والفنون والتربية في ظل التطورات المتسارعة، كما تم استعراض أهداف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي ستستضيفها المملكة أواخر شهر مارس المقبل. وزارت "أزولاي" حي الطريف بالدرعية، أحد مواقع التراث الوطني في المملكة والمدرج على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، بحضور نائب وزير الثقافة، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو. وتعرفت عن كثب على الحي التاريخي وتجولت بين مبانيه التراثية، وفنون العمارة المحلية المتميزة بطرازها المعماري الفريد الذي يعرض العمارة النجدية ويعكس أساليب الحياة التقليدية.

مديرة "اليونسكو" تزور وزارة الثقافة.. وتتجول في حي الطريف وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-30 زارت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أودري أزولاي، مقر وزارة الثقافة في حي البجيري بالدرعية، اليوم، وكان في استقبالها نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وشهدت الزيارة مناقشة سبل التعاون في الجوانب الثقافية.



واجتمعت "أزولاي" مع نائب وزير الثقافة بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي الذي قدم عرضاً عن دور الهيئة ونظرتها إلى مستقبل الثقافة والفنون والتربية في ظل التطورات المتسارعة، كما تم استعراض أهداف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي ستستضيفها المملكة أواخر شهر مارس المقبل.



وزارت "أزولاي" حي الطريف بالدرعية، أحد مواقع التراث الوطني في المملكة والمدرج على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، بحضور نائب وزير الثقافة، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو.



وتعرفت عن كثب على الحي التاريخي وتجولت بين مبانيه التراثية، وفنون العمارة المحلية المتميزة بطرازها المعماري الفريد الذي يعرض العمارة النجدية ويعكس أساليب الحياة التقليدية.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441 02:48 PM

اخر تعديل 30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441 03:22 PM

مديرة "اليونسكو" تزور وزارة الثقافة.. وتتجول في حي الطريف اجتمعت مع نائب وزير الثقافة بحضور رئيس هيئة البيانات





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زارت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أودري أزولاي، مقر وزارة الثقافة في حي البجيري بالدرعية، اليوم، وكان في استقبالها نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وشهدت الزيارة مناقشة سبل التعاون في الجوانب الثقافية.



واجتمعت "أزولاي" مع نائب وزير الثقافة بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي الذي قدم عرضاً عن دور الهيئة ونظرتها إلى مستقبل الثقافة والفنون والتربية في ظل التطورات المتسارعة، كما تم استعراض أهداف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي ستستضيفها المملكة أواخر شهر مارس المقبل.



وزارت "أزولاي" حي الطريف بالدرعية، أحد مواقع التراث الوطني في المملكة والمدرج على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، بحضور نائب وزير الثقافة، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو.



وتعرفت عن كثب على الحي التاريخي وتجولت بين مبانيه التراثية، وفنون العمارة المحلية المتميزة بطرازها المعماري الفريد الذي يعرض العمارة النجدية ويعكس أساليب الحياة التقليدية.