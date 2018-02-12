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"حملة أمنية وبلدية" تزيل 27 موقعًا مشوهًا للمنظر العام ومفتقرًا لوسائل السلامة

ضمن جهود تحسين المشهد الحضري:

أسفرت حملة شنتها اليوم أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، على المخيمات والجلسات البرية جنوبي مكة المكرمة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية؛ عن إزالة 27 موقعًا لمُخيمات وجلسات برية مشوهة للمنظر العام وتفتقر لوسائل السلامة؛ وتقع ضمن نطاق البلدية، وذلك بعد إشعار مُلاكها بالإزالة والإخلاء من المنطقة.

وتأتي الحملة ضمن جهود البلدية لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة بلدية جنوب مكة الفرعية المخيمات الجلسات البرية التشوه البصري المشهد الحضاري

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"حملة أمنية وبلدية" تزيل 27 موقعًا مشوهًا للمنظر العام ومفتقرًا لوسائل السلامة
سبق

أسفرت حملة شنتها اليوم أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، على المخيمات والجلسات البرية جنوبي مكة المكرمة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية؛ عن إزالة 27 موقعًا لمُخيمات وجلسات برية مشوهة للمنظر العام وتفتقر لوسائل السلامة؛ وتقع ضمن نطاق البلدية، وذلك بعد إشعار مُلاكها بالإزالة والإخلاء من المنطقة.

وتأتي الحملة ضمن جهود البلدية لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
11:19 PM

"حملة أمنية وبلدية" تزيل 27 موقعًا مشوهًا للمنظر العام ومفتقرًا لوسائل السلامة

ضمن جهود تحسين المشهد الحضري:

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,753

أسفرت حملة شنتها اليوم أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، على المخيمات والجلسات البرية جنوبي مكة المكرمة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية؛ عن إزالة 27 موقعًا لمُخيمات وجلسات برية مشوهة للمنظر العام وتفتقر لوسائل السلامة؛ وتقع ضمن نطاق البلدية، وذلك بعد إشعار مُلاكها بالإزالة والإخلاء من المنطقة.

وتأتي الحملة ضمن جهود البلدية لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

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