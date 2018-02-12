أسفرت حملة شنتها اليوم أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، على المخيمات والجلسات البرية جنوبي مكة المكرمة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية؛ عن إزالة 27 موقعًا لمُخيمات وجلسات برية مشوهة للمنظر العام وتفتقر لوسائل السلامة؛ وتقع ضمن نطاق البلدية، وذلك بعد إشعار مُلاكها بالإزالة والإخلاء من المنطقة.

"حملة أمنية وبلدية" تزيل 27 موقعًا مشوهًا للمنظر العام ومفتقرًا لوسائل السلامة عبدالرزاق البجالي سبق 2020-02-11 أسفرت حملة شنتها اليوم أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، على المخيمات والجلسات البرية جنوبي مكة المكرمة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية؛ عن إزالة 27 موقعًا لمُخيمات وجلسات برية مشوهة للمنظر العام وتفتقر لوسائل السلامة؛ وتقع ضمن نطاق البلدية، وذلك بعد إشعار مُلاكها بالإزالة والإخلاء من المنطقة. وتأتي الحملة ضمن جهود البلدية لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.



11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 11:19 PM

"حملة أمنية وبلدية" تزيل 27 موقعًا مشوهًا للمنظر العام ومفتقرًا لوسائل السلامة ضمن جهود تحسين المشهد الحضري:





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أسفرت حملة شنتها اليوم أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، على المخيمات والجلسات البرية جنوبي مكة المكرمة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية؛ عن إزالة 27 موقعًا لمُخيمات وجلسات برية مشوهة للمنظر العام وتفتقر لوسائل السلامة؛ وتقع ضمن نطاق البلدية، وذلك بعد إشعار مُلاكها بالإزالة والإخلاء من المنطقة.

وتأتي الحملة ضمن جهود البلدية لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

