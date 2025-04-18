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أمطار رعدية تواعد محافظات عدة بمكة و"الأرصاد" تنبّه

حالة يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم؛ تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية وتدنّي مدى الرؤية الأفقية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة؛ تشمل: "الخرمة، رنية، تربة، المويه، العرضيات، الطائف، ميسان".

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمرّ حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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أمطار رعدية تواعد محافظات عدة بمكة و"الأرصاد" تنبّه
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم؛ تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية وتدنّي مدى الرؤية الأفقية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة؛ تشمل: "الخرمة، رنية، تربة، المويه، العرضيات، الطائف، ميسان".

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمرّ حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:44 AM

أمطار رعدية تواعد محافظات عدة بمكة و"الأرصاد" تنبّه

حالة يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم؛ تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية وتدنّي مدى الرؤية الأفقية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة؛ تشمل: "الخرمة، رنية، تربة، المويه، العرضيات، الطائف، ميسان".

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمرّ حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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