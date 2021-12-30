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"الأرصاد" يبشر بحالة ماطرة تبدأ غدًا وتؤثر بالرياض يومين.. غزيرة وزخات برد

تشمل معظم المناطق والمركز توقع تساقط الثلوج السبت والأحد على مرتفعات تبوك

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة في حالة ماطرة تبد من غد من الجمعة إلى الاثنين القام 2021/12/31م - 2022/1/3م.

وقال المركز: ستتأثر منطقة مكة المكرمة "العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، خليص، الكامل والجموم"، كما ستتأثر منطقة المدينة المنورة "المدينة المنورة، العلا، العيص، وادي الفرع والمهد"، بأمطار متوسطة في مجملها مساء السبت والأحد.

وتزداد الأمطار يومي السبت والأحد لتصل إلى غزيرة رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح وزخات من البرد مناطق عدة منها الرياض وتشمل العاصمة، إضافة إلى مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والشرقية.

وأضاف: يتوقع أن يشهد يوما السبت والأحد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك "علقان، جبل اللوز والزيتة".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" يبشر بحالة ماطرة تبدأ غدًا وتؤثر بالرياض يومين.. غزيرة وزخات برد
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة في حالة ماطرة تبد من غد من الجمعة إلى الاثنين القام 2021/12/31م - 2022/1/3م.

وقال المركز: ستتأثر منطقة مكة المكرمة "العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، خليص، الكامل والجموم"، كما ستتأثر منطقة المدينة المنورة "المدينة المنورة، العلا، العيص، وادي الفرع والمهد"، بأمطار متوسطة في مجملها مساء السبت والأحد.

وتزداد الأمطار يومي السبت والأحد لتصل إلى غزيرة رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح وزخات من البرد مناطق عدة منها الرياض وتشمل العاصمة، إضافة إلى مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والشرقية.

وأضاف: يتوقع أن يشهد يوما السبت والأحد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك "علقان، جبل اللوز والزيتة".

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
03:12 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:58 AM

"الأرصاد" يبشر بحالة ماطرة تبدأ غدًا وتؤثر بالرياض يومين.. غزيرة وزخات برد

تشمل معظم المناطق والمركز توقع تساقط الثلوج السبت والأحد على مرتفعات تبوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة في حالة ماطرة تبد من غد من الجمعة إلى الاثنين القام 2021/12/31م - 2022/1/3م.

وقال المركز: ستتأثر منطقة مكة المكرمة "العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، خليص، الكامل والجموم"، كما ستتأثر منطقة المدينة المنورة "المدينة المنورة، العلا، العيص، وادي الفرع والمهد"، بأمطار متوسطة في مجملها مساء السبت والأحد.

وتزداد الأمطار يومي السبت والأحد لتصل إلى غزيرة رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح وزخات من البرد مناطق عدة منها الرياض وتشمل العاصمة، إضافة إلى مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والشرقية.

وأضاف: يتوقع أن يشهد يوما السبت والأحد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك "علقان، جبل اللوز والزيتة".

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