النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هاجَمَه قرش عملاق.. وتغلّب عليه بأبسط طريقة بشرية ممكنة

من فصيلة القرش الأبيض وطولها 3 أمتار

لم يجد راكب أمواج سوى وسيلة بسيطة جدًّا؛ لكنها أثبتت فعالية مدهشة لمواجهة سمكة قرش مفترسة باغتته فجأة أثناء ممارسة رياضته المفضلة، قبالة سواحل نيوزيلندا.

وأفاد "نك مينوغ" في حديث نشرته صحيفة "إن. زي هيرالد"، النيوزيلندية، الأحد، بأن سدد بقبضته ضربات متتالية لإحدى عيني سمكة القرش.

وقال: إنه بينما كان يمارس رياضة ركوب الأمواج، ظهرت سمكة قرش فجأة وعضته في ذراعه، على شواطئ منطقة كورومانديل، شمالي نيوزيلندا، ثم أطبقت بأسنانها على لوح التزلج الذي كان يركبه.

وأضاف "مينوغ" (60 عامًا)، أنه تذكّر أن أسماك القرش تنزعج من ضربها على عينيها؛ لذلك ضربها بقبضة يده على إحدى عينيها بقوة مرتين، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبدا أن السمكة المفترسة تَضررت كثيرًا من الضربتين، بحسب شهادة الرجل.

وتابع: بين الضربتين تراجعت الأسماك المفترسة قليلًا وتخلى فكها عن لوح التزلج؛ مما أتاح له لاحقًا الهروب منها.

وكان "مينوغ" وحيدًا عندما تعرّض لهجوم سمكة القرش، ولم يكن هناك سوى رجل ألماني، كان بعيدًا عنه، وقد هبّ لنجدته بعدما سمع صراخه.

ويعتقد خبراء -تحدّثت معهم الصحيفة- أن علامات العضة تشير إلى أن السمكة المفترشة تنتمي إلى فصيلة القرش الأبيض، ويبلغ طولها نحو 3 أمتار.

ولحسن الحظ، لم يصب الرجل النيوزيلندي، سوى بجروح سطحية في ذراعه. وقال: "لا يزال لديّ ذراع وأصابع، ربما كان الوضع يمكن أن يصبح أسوأ بكثير".

قرش عملاق سواحل نيوزيلندا

الرئيسية/ محطات

اعلان
هاجَمَه قرش عملاق.. وتغلّب عليه بأبسط طريقة بشرية ممكنة
سبق

لم يجد راكب أمواج سوى وسيلة بسيطة جدًّا؛ لكنها أثبتت فعالية مدهشة لمواجهة سمكة قرش مفترسة باغتته فجأة أثناء ممارسة رياضته المفضلة، قبالة سواحل نيوزيلندا.

وأفاد "نك مينوغ" في حديث نشرته صحيفة "إن. زي هيرالد"، النيوزيلندية، الأحد، بأن سدد بقبضته ضربات متتالية لإحدى عيني سمكة القرش.

وقال: إنه بينما كان يمارس رياضة ركوب الأمواج، ظهرت سمكة قرش فجأة وعضته في ذراعه، على شواطئ منطقة كورومانديل، شمالي نيوزيلندا، ثم أطبقت بأسنانها على لوح التزلج الذي كان يركبه.

وأضاف "مينوغ" (60 عامًا)، أنه تذكّر أن أسماك القرش تنزعج من ضربها على عينيها؛ لذلك ضربها بقبضة يده على إحدى عينيها بقوة مرتين، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبدا أن السمكة المفترسة تَضررت كثيرًا من الضربتين، بحسب شهادة الرجل.

وتابع: بين الضربتين تراجعت الأسماك المفترسة قليلًا وتخلى فكها عن لوح التزلج؛ مما أتاح له لاحقًا الهروب منها.

وكان "مينوغ" وحيدًا عندما تعرّض لهجوم سمكة القرش، ولم يكن هناك سوى رجل ألماني، كان بعيدًا عنه، وقد هبّ لنجدته بعدما سمع صراخه.

ويعتقد خبراء -تحدّثت معهم الصحيفة- أن علامات العضة تشير إلى أن السمكة المفترشة تنتمي إلى فصيلة القرش الأبيض، ويبلغ طولها نحو 3 أمتار.

ولحسن الحظ، لم يصب الرجل النيوزيلندي، سوى بجروح سطحية في ذراعه. وقال: "لا يزال لديّ ذراع وأصابع، ربما كان الوضع يمكن أن يصبح أسوأ بكثير".

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
11:54 AM

هاجَمَه قرش عملاق.. وتغلّب عليه بأبسط طريقة بشرية ممكنة

من فصيلة القرش الأبيض وطولها 3 أمتار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,437

لم يجد راكب أمواج سوى وسيلة بسيطة جدًّا؛ لكنها أثبتت فعالية مدهشة لمواجهة سمكة قرش مفترسة باغتته فجأة أثناء ممارسة رياضته المفضلة، قبالة سواحل نيوزيلندا.

وأفاد "نك مينوغ" في حديث نشرته صحيفة "إن. زي هيرالد"، النيوزيلندية، الأحد، بأن سدد بقبضته ضربات متتالية لإحدى عيني سمكة القرش.

وقال: إنه بينما كان يمارس رياضة ركوب الأمواج، ظهرت سمكة قرش فجأة وعضته في ذراعه، على شواطئ منطقة كورومانديل، شمالي نيوزيلندا، ثم أطبقت بأسنانها على لوح التزلج الذي كان يركبه.

وأضاف "مينوغ" (60 عامًا)، أنه تذكّر أن أسماك القرش تنزعج من ضربها على عينيها؛ لذلك ضربها بقبضة يده على إحدى عينيها بقوة مرتين، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبدا أن السمكة المفترسة تَضررت كثيرًا من الضربتين، بحسب شهادة الرجل.

وتابع: بين الضربتين تراجعت الأسماك المفترسة قليلًا وتخلى فكها عن لوح التزلج؛ مما أتاح له لاحقًا الهروب منها.

وكان "مينوغ" وحيدًا عندما تعرّض لهجوم سمكة القرش، ولم يكن هناك سوى رجل ألماني، كان بعيدًا عنه، وقد هبّ لنجدته بعدما سمع صراخه.

ويعتقد خبراء -تحدّثت معهم الصحيفة- أن علامات العضة تشير إلى أن السمكة المفترشة تنتمي إلى فصيلة القرش الأبيض، ويبلغ طولها نحو 3 أمتار.

ولحسن الحظ، لم يصب الرجل النيوزيلندي، سوى بجروح سطحية في ذراعه. وقال: "لا يزال لديّ ذراع وأصابع، ربما كان الوضع يمكن أن يصبح أسوأ بكثير".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,759
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,041
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,538
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,872

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة