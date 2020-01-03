تمويل ودعم مشاريع.. قريبًا مركز خدمات لمستفيدي "التعاونية الزراعية" بالليث

زيارة لفرع الصندوق بمكة.. والمزارعون وأصحاب المواشي والصيادون محل اهتمام

قام وفد يترأسه رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الليث، بزيارة فرع الصندوق بمنطقة مكة المكرمة منتصف الأسبوع الماضي؛ وذلك لبحث آفاق الاستفادة من برامج صندوق التنمية الزراعي.

وفي مستهلّ اللقاء، أشاد مدير فرع الصندوق بمنطقة مكة المكرمة المهندس عامر الزهراني، بجهود الجمعية وتوجهاتها المستقبلية في إطار تهيئة البنية التحتية واللوجستية؛ لتقديم وتسهيل الخدمات الزراعية للمواطنين بالمحافظة.

وعبّر مدير فرع الصندوق، عن شكره للجمعية الزراعية بالليث، على خطواتها التأسيسية لتفعيل برامج التمويل المساند لتمويل "برنامج التنمية الريفية"؛ مما يحقق التنمية للأفراد والمجتمع؛ انطلاقًا من رؤية المملكة ٢٠٣٠ كأحد برامجها الرئيسية وفق حرص القيادة -حفظها الله- في تنمية مستدامة للفرد والمجتمع، وتحقيق الرفاه والأمن الغذائي لمواطني المملكة.

وقد قدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية مبروك المهداوي، شكره لإدارة صندوق التنمية الزراعي وفرع الصندوق بمنطقة مكة المكرمة، على جهودهم في دعم الجمعية وشراكتهم البنّاءة في مجال دعم القطاع الزراعي والسمكي والثروة الحيوانية بالمحافظة.

كذلك أعرَبَ عن الدور الكبير والدعم المستمر من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى المهابي، من خلال تقديم التسهيلات للجمعية والمواطنين، وتزويد الجمعية بالدراسات والأبحاث والإحصاءات، وكذلك بناء شراكة فاعلة مع الجمعية في التخطيط لإدارة وتشغيل أسواق النفع العام ودعم الخدمات بمرفأ الصيادين الذي سينشأ قريبًا، وكذلك التعاون المشترك في تبني إقامة المهرجانات الزراعية التنشيطية كمهرجان الحبحب والمانجو والأسماك بإذن الله.

وختامًا أعلن "المهداوي"، أن الجمعية ستدشن قريبًا مركز خدمات المستفيدين للمواطنين المشتركين بالجمعية من مزارعين وأصحاب مواشٍ ونحّالين وصيادي الأسماك؛ للاستفادة من برامج التمويل المساند، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح المشاريع المدعومة من صندوق التنمية الزراعي للمواطنين.