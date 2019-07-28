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في ثاني مبارياته الودية .. الحزم يتعادل مع سيوفوك المجري

تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الحزم مساء اليوم الأحد أمام نظيره سيوفوك المجري بهدف لمثله في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين على ملعب "باكوفوتشي" في ثاني مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري حاليًا في سلوفينيا ضمن استعداداته للدوري السعودي للمحترفين.

سجل هدف الحزم الوحيد اللاعب نايف الموسى في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وكان الحزم خسر وديته الأولى من فريق بارادو الجزئري بثلاثة أهداف دون رد.

يُذكر أن الحزم سيستهل موسمه بمواجهة التعاون في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.


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في ثاني مبارياته الودية .. الحزم يتعادل مع سيوفوك المجري
سبق

تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الحزم مساء اليوم الأحد أمام نظيره سيوفوك المجري بهدف لمثله في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين على ملعب "باكوفوتشي" في ثاني مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري حاليًا في سلوفينيا ضمن استعداداته للدوري السعودي للمحترفين.

سجل هدف الحزم الوحيد اللاعب نايف الموسى في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وكان الحزم خسر وديته الأولى من فريق بارادو الجزئري بثلاثة أهداف دون رد.

يُذكر أن الحزم سيستهل موسمه بمواجهة التعاون في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.


28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
11:18 PM

في ثاني مبارياته الودية .. الحزم يتعادل مع سيوفوك المجري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الحزم مساء اليوم الأحد أمام نظيره سيوفوك المجري بهدف لمثله في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين على ملعب "باكوفوتشي" في ثاني مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري حاليًا في سلوفينيا ضمن استعداداته للدوري السعودي للمحترفين.

سجل هدف الحزم الوحيد اللاعب نايف الموسى في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وكان الحزم خسر وديته الأولى من فريق بارادو الجزئري بثلاثة أهداف دون رد.

يُذكر أن الحزم سيستهل موسمه بمواجهة التعاون في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.


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