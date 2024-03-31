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وزراء الخارجية العرب يجتمعون لتنسيق المواقف قبيل القمة

برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي وحضور أحمد أبو الغيط

عقَد وزراء الخارجية العرب، اجتماعًا تشاوريًّا مغلقًا صباح اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهناوي، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

جاء ذلك للتشاور بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية في دورتها الـ30 بتونس.

وشارك وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في الاجتماع الذي ضم وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود العربية المشاركة؛ وذلك قبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، التحضيري للقمة.

وهدَفَ الاجتماع لتنسيق المواقف بشأن مشاريع القرارات؛ سواء التي أعدها المندوبون الدائمون بالجامعة العربية، وكذلك مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزراء الخارجية العرب يجتمعون لتنسيق المواقف قبيل القمة
سبق

عقَد وزراء الخارجية العرب، اجتماعًا تشاوريًّا مغلقًا صباح اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهناوي، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

جاء ذلك للتشاور بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية في دورتها الـ30 بتونس.

وشارك وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في الاجتماع الذي ضم وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود العربية المشاركة؛ وذلك قبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، التحضيري للقمة.

وهدَفَ الاجتماع لتنسيق المواقف بشأن مشاريع القرارات؛ سواء التي أعدها المندوبون الدائمون بالجامعة العربية، وكذلك مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
02:34 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
01:56 AM

وزراء الخارجية العرب يجتمعون لتنسيق المواقف قبيل القمة

برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي وحضور أحمد أبو الغيط

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صحيفة سبق الإلكترونية - تونس
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1,761

عقَد وزراء الخارجية العرب، اجتماعًا تشاوريًّا مغلقًا صباح اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهناوي، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

جاء ذلك للتشاور بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية في دورتها الـ30 بتونس.

وشارك وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في الاجتماع الذي ضم وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود العربية المشاركة؛ وذلك قبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، التحضيري للقمة.

وهدَفَ الاجتماع لتنسيق المواقف بشأن مشاريع القرارات؛ سواء التي أعدها المندوبون الدائمون بالجامعة العربية، وكذلك مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.

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