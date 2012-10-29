ترقية "المرزوق" بسفارة خادم الحرمين الشريفين في طاجيكستان

صدرت الموافقة على ترقية عبدالرحمن إبراهيم عبدالله المرزوق، بسفارة خادم الحرمين الشريفين في طاجيكستان.
وتتقدم "سبق" بالتهنئة لـ"المرزوق"، متمنية له مزيدًا من التوفيق.
صدرت الموافقة على ترقية عبدالرحمن إبراهيم عبدالله المرزوق، بسفارة خادم الحرمين الشريفين في طاجيكستان.
وتتقدم "سبق" بالتهنئة لـ"المرزوق"، متمنية له مزيدًا من التوفيق.
صدرت الموافقة على ترقية عبدالرحمن إبراهيم عبدالله المرزوق، بسفارة خادم الحرمين الشريفين في طاجيكستان.
وتتقدم "سبق" بالتهنئة لـ"المرزوق"، متمنية له مزيدًا من التوفيق.
صدرت الموافقة على ترقية عبدالرحمن إبراهيم عبدالله المرزوق، بسفارة خادم الحرمين الشريفين في طاجيكستان.
وتتقدم "سبق" بالتهنئة لـ"المرزوق"، متمنية له مزيدًا من التوفيق.