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جمرك منفذ حالة عمار يحتفل بفرحة العيد

تبادل الجميع التهاني والتبريكات

احتفل منسوبو جمرك حالة عمار بعيد الفطر المبارك، بحضور المدير العام للجمرك محمد القيسي.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات، وهنأ القيسي الموظفين بهذه المناسبة. وكل عام والوطن قيادة وشعبًا بخير.

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جمرك منفذ حالة عمار يحتفل بفرحة العيد
سبق

احتفل منسوبو جمرك حالة عمار بعيد الفطر المبارك، بحضور المدير العام للجمرك محمد القيسي.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات، وهنأ القيسي الموظفين بهذه المناسبة. وكل عام والوطن قيادة وشعبًا بخير.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
08:51 PM

جمرك منفذ حالة عمار يحتفل بفرحة العيد

تبادل الجميع التهاني والتبريكات

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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احتفل منسوبو جمرك حالة عمار بعيد الفطر المبارك، بحضور المدير العام للجمرك محمد القيسي.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات، وهنأ القيسي الموظفين بهذه المناسبة. وكل عام والوطن قيادة وشعبًا بخير.

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