جمرك منفذ حالة عمار يحتفل بفرحة العيد

احتفل منسوبو جمرك حالة عمار بعيد الفطر المبارك، بحضور المدير العام للجمرك محمد القيسي.
وتبادل الجميع التهاني والتبريكات، وهنأ القيسي الموظفين بهذه المناسبة. وكل عام والوطن قيادة وشعبًا بخير.
احتفل منسوبو جمرك حالة عمار بعيد الفطر المبارك، بحضور المدير العام للجمرك محمد القيسي.
وتبادل الجميع التهاني والتبريكات، وهنأ القيسي الموظفين بهذه المناسبة. وكل عام والوطن قيادة وشعبًا بخير.
احتفل منسوبو جمرك حالة عمار بعيد الفطر المبارك، بحضور المدير العام للجمرك محمد القيسي.
وتبادل الجميع التهاني والتبريكات، وهنأ القيسي الموظفين بهذه المناسبة. وكل عام والوطن قيادة وشعبًا بخير.
احتفل منسوبو جمرك حالة عمار بعيد الفطر المبارك، بحضور المدير العام للجمرك محمد القيسي.
وتبادل الجميع التهاني والتبريكات، وهنأ القيسي الموظفين بهذه المناسبة. وكل عام والوطن قيادة وشعبًا بخير.