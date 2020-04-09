أكد المستشار النمساوى سباستيان كورتس، أن بلاده تأتى في مقدمة دول غرب أوروبا والتي تسجل تطورات إيجابية في إحصائيات مرض فيروس كورونا. وقال "كورتس": يرجع ذلك إلى التمسك بالقيود والالتزام الواسع للسكان بالضوابط، ونؤكد ضرورة مراعاة الحفاظ على مسافة مع الآخرين والتخلي بشكل كامل عن كل مظاهر الاحتفالات العائلية بعيد القيامة، وأهمية عدم مقابلة أي شخص خلال فترة الأعياد. وأضاف وفق "الألمانية": النمسا ما زالت بعيدة عن ذروة تفشي المرض، حيث إن فيروس كورونا لا يزال موجوداً في وسطنا ويهددنا بقوة ولا بديل عن استمرار البقاء في المنازل، والوضع بالفعل خطير ومقلق، والجميع لديهم الفرصة لإنقاذ الأرواح من خلال استمرار ضبط سلوكهم. ولفت المستشار النمساوي إلى استمرار العمل بالمتطلبات الثلاثة للخروج من المنزل وهي التسوق والذهاب إلى العمل ودعم أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة، موضحًا أنه يجب ألا ننساق وراء الطقس الجيد من خلال الذهاب في رحلات أو تنظيم تجمعات؛ لأن الفيروس لم يُهزم بعد. وأردف: يجب على المواطن أن يواصل الامتثال للقيود حتى نتمكن بعد عيد القيامة من العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية تدريجياً. وأعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 13 الفاً و120 إصابة و295 حالة وفاة، وقال بيان للوزارة اليوم الخميس، أنه يوجد 1086 حالة تخضع للعلاج فى المستشفى بما فى ذلك 266 في وحدة العناية المركزة فيما تعافى 5240 شخصاً. وأوضح البيان أنه تم تسجيل 1924 إصابة فى العاصمة فيينا، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس فى العاصمة 62 حالة. من جانبه، قال ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوى في تصريح له اليوم أن معدل الزيادة الحالية في الإصابات الجديدة لا يتجاوز 2.3 %، معرباً عن أمله في التمكن من مواصلة هذا الاتجاه الإيجابي بعد فترة عيد القيامة. وأضاف أن حزمة المساعدات الجديدة تهدف إلى مساعدة العائلات بشكل خاص، ويجب ألا تصبح أزمة الصحة اليوم أزمة اجتماعية غداً.

مستشار النمسا: حققنا أفضل نتائج في مكافحة "كورونا" بسبب التزام المواطنين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-09 أكد المستشار النمساوى سباستيان كورتس، أن بلاده تأتى في مقدمة دول غرب أوروبا والتي تسجل تطورات إيجابية في إحصائيات مرض فيروس كورونا.



وقال "كورتس": يرجع ذلك إلى التمسك بالقيود والالتزام الواسع للسكان بالضوابط، ونؤكد ضرورة مراعاة الحفاظ على مسافة مع الآخرين والتخلي بشكل كامل عن كل مظاهر الاحتفالات العائلية بعيد القيامة، وأهمية عدم مقابلة أي شخص خلال فترة الأعياد.



وأضاف وفق "الألمانية": النمسا ما زالت بعيدة عن ذروة تفشي المرض، حيث إن فيروس كورونا لا يزال موجوداً في وسطنا ويهددنا بقوة ولا بديل عن استمرار البقاء في المنازل، والوضع بالفعل خطير ومقلق، والجميع لديهم الفرصة لإنقاذ الأرواح من خلال استمرار ضبط سلوكهم.



ولفت المستشار النمساوي إلى استمرار العمل بالمتطلبات الثلاثة للخروج من المنزل وهي التسوق والذهاب إلى العمل ودعم أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة، موضحًا أنه يجب ألا ننساق وراء الطقس الجيد من خلال الذهاب في رحلات أو تنظيم تجمعات؛ لأن الفيروس لم يُهزم بعد.



وأردف: يجب على المواطن أن يواصل الامتثال للقيود حتى نتمكن بعد عيد القيامة من العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية تدريجياً.



وأعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 13 الفاً و120 إصابة و295 حالة وفاة، وقال بيان للوزارة اليوم الخميس، أنه يوجد 1086 حالة تخضع للعلاج فى المستشفى بما فى ذلك 266 في وحدة العناية المركزة فيما تعافى 5240 شخصاً.



وأوضح البيان أنه تم تسجيل 1924 إصابة فى العاصمة فيينا، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس فى العاصمة 62 حالة.



من جانبه، قال ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوى في تصريح له اليوم أن معدل الزيادة الحالية في الإصابات الجديدة لا يتجاوز 2.3 %، معرباً عن أمله في التمكن من مواصلة هذا الاتجاه الإيجابي بعد فترة عيد القيامة.



وأضاف أن حزمة المساعدات الجديدة تهدف إلى مساعدة العائلات بشكل خاص، ويجب ألا تصبح أزمة الصحة اليوم أزمة اجتماعية غداً.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 02:22 PM

مستشار النمسا: حققنا أفضل نتائج في مكافحة "كورونا" بسبب التزام المواطنين قال: لا بديل عن استمرار البقاء فى المنازل والوضع بالفعل خطير ومقلق





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أكد المستشار النمساوى سباستيان كورتس، أن بلاده تأتى في مقدمة دول غرب أوروبا والتي تسجل تطورات إيجابية في إحصائيات مرض فيروس كورونا.



وقال "كورتس": يرجع ذلك إلى التمسك بالقيود والالتزام الواسع للسكان بالضوابط، ونؤكد ضرورة مراعاة الحفاظ على مسافة مع الآخرين والتخلي بشكل كامل عن كل مظاهر الاحتفالات العائلية بعيد القيامة، وأهمية عدم مقابلة أي شخص خلال فترة الأعياد.



وأضاف وفق "الألمانية": النمسا ما زالت بعيدة عن ذروة تفشي المرض، حيث إن فيروس كورونا لا يزال موجوداً في وسطنا ويهددنا بقوة ولا بديل عن استمرار البقاء في المنازل، والوضع بالفعل خطير ومقلق، والجميع لديهم الفرصة لإنقاذ الأرواح من خلال استمرار ضبط سلوكهم.



ولفت المستشار النمساوي إلى استمرار العمل بالمتطلبات الثلاثة للخروج من المنزل وهي التسوق والذهاب إلى العمل ودعم أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة، موضحًا أنه يجب ألا ننساق وراء الطقس الجيد من خلال الذهاب في رحلات أو تنظيم تجمعات؛ لأن الفيروس لم يُهزم بعد.



وأردف: يجب على المواطن أن يواصل الامتثال للقيود حتى نتمكن بعد عيد القيامة من العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية تدريجياً.



وأعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 13 الفاً و120 إصابة و295 حالة وفاة، وقال بيان للوزارة اليوم الخميس، أنه يوجد 1086 حالة تخضع للعلاج فى المستشفى بما فى ذلك 266 في وحدة العناية المركزة فيما تعافى 5240 شخصاً.



وأوضح البيان أنه تم تسجيل 1924 إصابة فى العاصمة فيينا، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس فى العاصمة 62 حالة.



من جانبه، قال ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوى في تصريح له اليوم أن معدل الزيادة الحالية في الإصابات الجديدة لا يتجاوز 2.3 %، معرباً عن أمله في التمكن من مواصلة هذا الاتجاه الإيجابي بعد فترة عيد القيامة.



وأضاف أن حزمة المساعدات الجديدة تهدف إلى مساعدة العائلات بشكل خاص، ويجب ألا تصبح أزمة الصحة اليوم أزمة اجتماعية غداً.