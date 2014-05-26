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برنامج التحول الوطني ينظم ملتقى عن تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي

برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. استعراض للفرص المرشحة

تحت رعاية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ينظم برنامج التحول الوطني -بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- ملتقى بعنوان "تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في برنامج التحول الوطني"، يوم الأحد القادم الموافق 30/ 5/ 2021م، عبر برنامج "زوم".

ويناقش الملتقى، التعريفَ والتوعية للقطاع غير الربحي ببرنامج التحول الوطني ومستهدفاته، واستعراض الفرص المرشحة للشراكة بين برنامج التحول الوطني والقطاع غير الربحي، ومواءمة برامج ومشاريع برنامج التحول الوطني مع برامج ومشاريع منظمات القطاع غير الربحي، كما سيشارك في الملتقى عدد من المتحدثين؛ لمناقشة أبرز قضايا القطاع غير الربحي، وأهداف برنامج التحول الوطني وطموحاته لهذا القطاع نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج التحول الوطني ينظم ملتقى عن تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي
سبق

تحت رعاية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ينظم برنامج التحول الوطني -بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- ملتقى بعنوان "تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في برنامج التحول الوطني"، يوم الأحد القادم الموافق 30/ 5/ 2021م، عبر برنامج "زوم".

ويناقش الملتقى، التعريفَ والتوعية للقطاع غير الربحي ببرنامج التحول الوطني ومستهدفاته، واستعراض الفرص المرشحة للشراكة بين برنامج التحول الوطني والقطاع غير الربحي، ومواءمة برامج ومشاريع برنامج التحول الوطني مع برامج ومشاريع منظمات القطاع غير الربحي، كما سيشارك في الملتقى عدد من المتحدثين؛ لمناقشة أبرز قضايا القطاع غير الربحي، وأهداف برنامج التحول الوطني وطموحاته لهذا القطاع نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
12:00 PM

برنامج التحول الوطني ينظم ملتقى عن تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي

برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. استعراض للفرص المرشحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت رعاية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ينظم برنامج التحول الوطني -بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- ملتقى بعنوان "تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في برنامج التحول الوطني"، يوم الأحد القادم الموافق 30/ 5/ 2021م، عبر برنامج "زوم".

ويناقش الملتقى، التعريفَ والتوعية للقطاع غير الربحي ببرنامج التحول الوطني ومستهدفاته، واستعراض الفرص المرشحة للشراكة بين برنامج التحول الوطني والقطاع غير الربحي، ومواءمة برامج ومشاريع برنامج التحول الوطني مع برامج ومشاريع منظمات القطاع غير الربحي، كما سيشارك في الملتقى عدد من المتحدثين؛ لمناقشة أبرز قضايا القطاع غير الربحي، وأهداف برنامج التحول الوطني وطموحاته لهذا القطاع نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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