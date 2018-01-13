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"علاوي": رئيس الوزراء يأتي بموافقة إيران.. فأين سيادة العراق؟

"سليماني" أبلغه أن طهران تدخلت ضد حكومته

ذكر رئيس ائتلاف العراقية رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، أنه "لا يمكن أن يأتي رئيس وزراء في العراق من دون موافقة إيران"، متسائلاً: أين هي السيادة العراقية؟

وقال "علاوي" الذي استقال من مجلس النواب في مقابلة مع قناة "الحرة ": "إذا ظلت لإيران اليد الطولي في تسمية رئيس الوزراء، لن يكون لنا استعداد للقبول بمنصب كهذا".

وأضاف: "نحن في خصومة مع إيران منذ عام 2010.. ولا يمكنني أن أكون جزءًا من مجلس يعجز عن تلبية مطالب المحتجين، أو شاهد زور على التاريخ".

وبين رئيس الوزراء العراقي الأسبق أن القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتلته ضربة أميركية قرب مطار بغداد، أبلغه بأن إيران كانت تعمل ضد حكومته.

وانتقد "علاوي" استمرار عمليات الفساد واغتيال المحتجين في العراق دون أي محاسبة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"علاوي": رئيس الوزراء يأتي بموافقة إيران.. فأين سيادة العراق؟
سبق

ذكر رئيس ائتلاف العراقية رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، أنه "لا يمكن أن يأتي رئيس وزراء في العراق من دون موافقة إيران"، متسائلاً: أين هي السيادة العراقية؟

وقال "علاوي" الذي استقال من مجلس النواب في مقابلة مع قناة "الحرة ": "إذا ظلت لإيران اليد الطولي في تسمية رئيس الوزراء، لن يكون لنا استعداد للقبول بمنصب كهذا".

وأضاف: "نحن في خصومة مع إيران منذ عام 2010.. ولا يمكنني أن أكون جزءًا من مجلس يعجز عن تلبية مطالب المحتجين، أو شاهد زور على التاريخ".

وبين رئيس الوزراء العراقي الأسبق أن القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتلته ضربة أميركية قرب مطار بغداد، أبلغه بأن إيران كانت تعمل ضد حكومته.

وانتقد "علاوي" استمرار عمليات الفساد واغتيال المحتجين في العراق دون أي محاسبة.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
07:58 PM

"علاوي": رئيس الوزراء يأتي بموافقة إيران.. فأين سيادة العراق؟

"سليماني" أبلغه أن طهران تدخلت ضد حكومته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس ائتلاف العراقية رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، أنه "لا يمكن أن يأتي رئيس وزراء في العراق من دون موافقة إيران"، متسائلاً: أين هي السيادة العراقية؟

وقال "علاوي" الذي استقال من مجلس النواب في مقابلة مع قناة "الحرة ": "إذا ظلت لإيران اليد الطولي في تسمية رئيس الوزراء، لن يكون لنا استعداد للقبول بمنصب كهذا".

وأضاف: "نحن في خصومة مع إيران منذ عام 2010.. ولا يمكنني أن أكون جزءًا من مجلس يعجز عن تلبية مطالب المحتجين، أو شاهد زور على التاريخ".

وبين رئيس الوزراء العراقي الأسبق أن القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتلته ضربة أميركية قرب مطار بغداد، أبلغه بأن إيران كانت تعمل ضد حكومته.

وانتقد "علاوي" استمرار عمليات الفساد واغتيال المحتجين في العراق دون أي محاسبة.

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