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مع انطلاق الدوري اليوم.. عودة جائزة الجمهور المثالي للواجهة من جديد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلًا في لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، عودة جائزة الجمهور المثالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وتأتي هذه الجائزة في سياق اهتمام الاتحاد واللجنة بالجمهور الرياضي في المملكة، وخاصة أن كرة القدم في المملكة تحظى بمتابعة جماهيرية كبرى، وتنافس شريف بين الجماهير لمساندة ودعم المنتخب والأندية بشكل ملحوظ.

وجاءت فكرة هذه الجائزة تقديرًا لجماهير الأندية التي ترسم صورة رائعة ومشرّفة للتشجيع في المملكة، وانطلاقًا من مبدأ التحفيز والرفع من قيمة التنافس الجماهيري.

من جانبه أوضح رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر، المعايير التي سوف تستند إليها الجائزة؛ من بينها نسبة الحضور الجماهيري لكل فريق في مجمل مبارياته بالدوري، وعدد المخالفات الانضباطية المسجلة في حق جمهور النادي، وفعالية التشجيع، وتنظيم مجالس الجمهور، والمبادرات المبتكرة والمنفّذة عبر أو مع الجمهور.

وأعرب نزيه النصر عن أمله في أن تسهم هذه الجائزة في الرفع من القيم الأخلاقية، والحدّ من أي ظواهر سلبية محتملة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مع انطلاق الدوري اليوم.. عودة جائزة الجمهور المثالي للواجهة من جديد
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلًا في لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، عودة جائزة الجمهور المثالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وتأتي هذه الجائزة في سياق اهتمام الاتحاد واللجنة بالجمهور الرياضي في المملكة، وخاصة أن كرة القدم في المملكة تحظى بمتابعة جماهيرية كبرى، وتنافس شريف بين الجماهير لمساندة ودعم المنتخب والأندية بشكل ملحوظ.

وجاءت فكرة هذه الجائزة تقديرًا لجماهير الأندية التي ترسم صورة رائعة ومشرّفة للتشجيع في المملكة، وانطلاقًا من مبدأ التحفيز والرفع من قيمة التنافس الجماهيري.

من جانبه أوضح رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر، المعايير التي سوف تستند إليها الجائزة؛ من بينها نسبة الحضور الجماهيري لكل فريق في مجمل مبارياته بالدوري، وعدد المخالفات الانضباطية المسجلة في حق جمهور النادي، وفعالية التشجيع، وتنظيم مجالس الجمهور، والمبادرات المبتكرة والمنفّذة عبر أو مع الجمهور.

وأعرب نزيه النصر عن أمله في أن تسهم هذه الجائزة في الرفع من القيم الأخلاقية، والحدّ من أي ظواهر سلبية محتملة.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
04:13 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:06 AM

مع انطلاق الدوري اليوم.. عودة جائزة الجمهور المثالي للواجهة من جديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلًا في لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، عودة جائزة الجمهور المثالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وتأتي هذه الجائزة في سياق اهتمام الاتحاد واللجنة بالجمهور الرياضي في المملكة، وخاصة أن كرة القدم في المملكة تحظى بمتابعة جماهيرية كبرى، وتنافس شريف بين الجماهير لمساندة ودعم المنتخب والأندية بشكل ملحوظ.

وجاءت فكرة هذه الجائزة تقديرًا لجماهير الأندية التي ترسم صورة رائعة ومشرّفة للتشجيع في المملكة، وانطلاقًا من مبدأ التحفيز والرفع من قيمة التنافس الجماهيري.

من جانبه أوضح رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر، المعايير التي سوف تستند إليها الجائزة؛ من بينها نسبة الحضور الجماهيري لكل فريق في مجمل مبارياته بالدوري، وعدد المخالفات الانضباطية المسجلة في حق جمهور النادي، وفعالية التشجيع، وتنظيم مجالس الجمهور، والمبادرات المبتكرة والمنفّذة عبر أو مع الجمهور.

وأعرب نزيه النصر عن أمله في أن تسهم هذه الجائزة في الرفع من القيم الأخلاقية، والحدّ من أي ظواهر سلبية محتملة.

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