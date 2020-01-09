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"شؤون الحرمين" تستبدل سجاد المسجد الحرام

لتوفير راحة قاصديه لأداء مناسكهم بطمأنينة

شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خططها الموضوعة سابقاً، ممثلة بوكالة الشؤون الفنية والخدمية، بتبديل جميع السجاد الموجود بالمسجد الحرام وساحاته بسجاد جديد؛ نظراً لما يشهد المسجد الحرام خلال هذه الأيام من كثافة في أعداد المعتمرين والمصلين والزوار.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية نايف الجحدلي أن تبديل السجاد يأتي في إطار خطة متكاملة وضعتها الإدارة، لتوفير كل ما يسهم في العناية بالمسجد الحرام وقاصديه.

من جانبه، بيّن مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أن عدد السجاد المستبدل يصل إلى 12500 سجادة لتكسوا جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، لافتاً النظر إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تسعى إلى راحة قاصدي بيت الله الحرام حتى يتمكنوا من أداء نسكهم وصلواتهم في المسجد الحرام في أجواء إيمانية وطمأنينة كبيرة في ظل الإمكانات الكبيرة التي وفرتها لهم حكومتنا الرشيدة حفظهم الله.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سجاد المسجد الحرام مكة المكرمة المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شؤون الحرمين" تستبدل سجاد المسجد الحرام
سبق

شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خططها الموضوعة سابقاً، ممثلة بوكالة الشؤون الفنية والخدمية، بتبديل جميع السجاد الموجود بالمسجد الحرام وساحاته بسجاد جديد؛ نظراً لما يشهد المسجد الحرام خلال هذه الأيام من كثافة في أعداد المعتمرين والمصلين والزوار.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية نايف الجحدلي أن تبديل السجاد يأتي في إطار خطة متكاملة وضعتها الإدارة، لتوفير كل ما يسهم في العناية بالمسجد الحرام وقاصديه.

من جانبه، بيّن مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أن عدد السجاد المستبدل يصل إلى 12500 سجادة لتكسوا جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، لافتاً النظر إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تسعى إلى راحة قاصدي بيت الله الحرام حتى يتمكنوا من أداء نسكهم وصلواتهم في المسجد الحرام في أجواء إيمانية وطمأنينة كبيرة في ظل الإمكانات الكبيرة التي وفرتها لهم حكومتنا الرشيدة حفظهم الله.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
10:48 AM

"شؤون الحرمين" تستبدل سجاد المسجد الحرام

لتوفير راحة قاصديه لأداء مناسكهم بطمأنينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خططها الموضوعة سابقاً، ممثلة بوكالة الشؤون الفنية والخدمية، بتبديل جميع السجاد الموجود بالمسجد الحرام وساحاته بسجاد جديد؛ نظراً لما يشهد المسجد الحرام خلال هذه الأيام من كثافة في أعداد المعتمرين والمصلين والزوار.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية نايف الجحدلي أن تبديل السجاد يأتي في إطار خطة متكاملة وضعتها الإدارة، لتوفير كل ما يسهم في العناية بالمسجد الحرام وقاصديه.

من جانبه، بيّن مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أن عدد السجاد المستبدل يصل إلى 12500 سجادة لتكسوا جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، لافتاً النظر إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تسعى إلى راحة قاصدي بيت الله الحرام حتى يتمكنوا من أداء نسكهم وصلواتهم في المسجد الحرام في أجواء إيمانية وطمأنينة كبيرة في ظل الإمكانات الكبيرة التي وفرتها لهم حكومتنا الرشيدة حفظهم الله.

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