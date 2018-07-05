"العبد الكريم" يباشر عمله رئيساً تنفيذياً لمستشفى المملكة

باشر الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم مؤخراً عمله رئيساً تنفيذياً لمستشفى المملكة والعيادات الاستشارية .

ويعد "العبدالكريم" من الكفاءات الطبية المميزة، حيث عمل الدكتور العبدالكريم طبيباً استشارياً لأمراض الجلدية وجراحة الليزر، و في عام 2001 عين رئيساً لقسم الأمراض الجلدية وجراحة الليزر، وفي 2004م التحق بمجمع الملك سعود الطبي في منصب المشرف العام على مجمع الملك سعود الطبي، ومن ثم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض 2010م، وفي عام 2016 عُين نائباً للرئيس التنفيذي للتشغيل في دلة الصحية، ليتوج مسيرته العملية بإدارة لمستشفى المملكة والعيادات الاستشارية.

كما شارك "العبدالكريم" في عدد من الجمعيات واللجان منها: عضوية لجنة دراسة الهياكل التنظيمية لوزارة الصحة والمديريات والمستشفيات، وعضو الهيئة الاستشارية للجنة تسجيل المستحضرات الشعبية والأغذية الصحية ومستحضرات التجميل في وزارة الصحة، وعضو المجلس العلمي للبورد السعودي للأمراض الجلدية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ولديه عدد من النشرات العلمية في مجلات علمية متخصصة.