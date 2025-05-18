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"الصحة": تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 57345

40% من الأمريكيين يقاطعون المنتجات الصينية

نتائج مسح تظهر تصاعد الآراء السلبية ضد بكين

كشف مسح للآراء حول الرغبة المتصاعدة في مقاطعة المنتجات الصينية بسبب أزمة فيروس كورونا أن 40% من الأمريكيين أكدوا أنهم لن يشتروا أي منتج صيني أو منتج صنع في الصين .

وأشار المسح، الذي أجرته شركة "إف تي آي للاستشارات"، وشارك فيه 1012 أمريكيًا، إلى أن 22% من المشاركين أكدوا أنهم ليسوا على استعداد أيضاً لشراء منتجات مصنوعة في الهند، في حين يرفض 17% لشراء أي منتج قادم المكسيك، و12% يقاطعون البضائع القادمة من أوروبا .

وأظهر المسح أن 78% من الأمريكيين أعلنوا استعدادهم لدفع مبالغ أكثر قليلاً للمنتجات مقابل اأ تقوم الشركات وخاصة الأمريكية منها بنقل مصانعها إلى خارج الصين .

من ناحية أخرى، أفاد مسح أمريكي آخر أن نحو 44% من الشركات الأمريكية تجد أنه من الصعب نقل مصانعها من الصين في حين كان 66% من الشركات الأمريكية في أوقات سابقة ترى صعوبة الانتقال من الصين .

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة تلفزيونية أنه سيتخذ خطوات عقابية على الصين وقد يصل الأمر إلى قطع العلاقات بشكل كامل .

ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، فقد تصاعدت الآراء السلبية وسط الحروب التجارية بين الولايات المتحدة واليابان في التسعينيات إلا أنها لم تبلغ ذروتها بشكل كبير كما يحدث اليوم مع الصين .

المنتجات الصينية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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40% من الأمريكيين يقاطعون المنتجات الصينية
سبق

كشف مسح للآراء حول الرغبة المتصاعدة في مقاطعة المنتجات الصينية بسبب أزمة فيروس كورونا أن 40% من الأمريكيين أكدوا أنهم لن يشتروا أي منتج صيني أو منتج صنع في الصين .

وأشار المسح، الذي أجرته شركة "إف تي آي للاستشارات"، وشارك فيه 1012 أمريكيًا، إلى أن 22% من المشاركين أكدوا أنهم ليسوا على استعداد أيضاً لشراء منتجات مصنوعة في الهند، في حين يرفض 17% لشراء أي منتج قادم المكسيك، و12% يقاطعون البضائع القادمة من أوروبا .

وأظهر المسح أن 78% من الأمريكيين أعلنوا استعدادهم لدفع مبالغ أكثر قليلاً للمنتجات مقابل اأ تقوم الشركات وخاصة الأمريكية منها بنقل مصانعها إلى خارج الصين .

من ناحية أخرى، أفاد مسح أمريكي آخر أن نحو 44% من الشركات الأمريكية تجد أنه من الصعب نقل مصانعها من الصين في حين كان 66% من الشركات الأمريكية في أوقات سابقة ترى صعوبة الانتقال من الصين .

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة تلفزيونية أنه سيتخذ خطوات عقابية على الصين وقد يصل الأمر إلى قطع العلاقات بشكل كامل .

ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، فقد تصاعدت الآراء السلبية وسط الحروب التجارية بين الولايات المتحدة واليابان في التسعينيات إلا أنها لم تبلغ ذروتها بشكل كبير كما يحدث اليوم مع الصين .

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
04:12 PM

40% من الأمريكيين يقاطعون المنتجات الصينية

نتائج مسح تظهر تصاعد الآراء السلبية ضد بكين

A A A
خالد علي - الرياض
2
1,200

كشف مسح للآراء حول الرغبة المتصاعدة في مقاطعة المنتجات الصينية بسبب أزمة فيروس كورونا أن 40% من الأمريكيين أكدوا أنهم لن يشتروا أي منتج صيني أو منتج صنع في الصين .

وأشار المسح، الذي أجرته شركة "إف تي آي للاستشارات"، وشارك فيه 1012 أمريكيًا، إلى أن 22% من المشاركين أكدوا أنهم ليسوا على استعداد أيضاً لشراء منتجات مصنوعة في الهند، في حين يرفض 17% لشراء أي منتج قادم المكسيك، و12% يقاطعون البضائع القادمة من أوروبا .

وأظهر المسح أن 78% من الأمريكيين أعلنوا استعدادهم لدفع مبالغ أكثر قليلاً للمنتجات مقابل اأ تقوم الشركات وخاصة الأمريكية منها بنقل مصانعها إلى خارج الصين .

من ناحية أخرى، أفاد مسح أمريكي آخر أن نحو 44% من الشركات الأمريكية تجد أنه من الصعب نقل مصانعها من الصين في حين كان 66% من الشركات الأمريكية في أوقات سابقة ترى صعوبة الانتقال من الصين .

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة تلفزيونية أنه سيتخذ خطوات عقابية على الصين وقد يصل الأمر إلى قطع العلاقات بشكل كامل .

ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، فقد تصاعدت الآراء السلبية وسط الحروب التجارية بين الولايات المتحدة واليابان في التسعينيات إلا أنها لم تبلغ ذروتها بشكل كبير كما يحدث اليوم مع الصين .

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