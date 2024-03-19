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اختصاصي يفسر قلة أعداد الإصابات بـ"كورونا" بين الأطفال.. ويحذر هذه الفئات!

أكد اختصاصي الصحة العامة الدكتور علي الشيخ، أن الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال قليلة للغاية مقارنة بالبالغين وكبار السن، مرجعًا ذلك إلى كونهم يتمتعون بمناعة قوية، أو أن ذلك الفيروس يستهدف أكثر خلايا المسنين والبالغين.

وتفصيلاً، قال الشيخ في إجابته عن سبب تسجيل معدلات إصابة بكورونا أقل بين الأطفال وليس البالغين، وذلك ضمن تغطية خاصة عن فيروس #كورونا يقدمها نخبة من الأطباء عبر ‫قناة العربية: "الإصابات عند الأطفال قليلة جدًا، ولم نشاهد حتى الآن في المشفى الأمريكي أو في مستشفيات الأطفال حالات لأطفال مصابين ومرضى بفيروس كورونا".

وأضاف: "إذن هذا المرض يصيب كل الناس"، مستدركًا: "لكن الأطفال ربما مناعتهم قوية، وربما هذا الفيروس يعشق خلايا كبار السن والبالغين وليس الأطفال!!".

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، أضاف الدكتور علي الشيخ : "كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي ومرضى الربو القصبي والسكري وأمراض القلب والأمراض المناعية ونقص المناعة عند تناول الأدوية الكيمائية لعلاج مرض السرطان".

ودعا هؤلاء المرضى والمصابين بتلك الأمراض المزمنة إلى التزام الوقاية من ذلك الفيروس بكل الطرق والوسائل المطلوبة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختصاصي يفسر قلة أعداد الإصابات بـ"كورونا" بين الأطفال.. ويحذر هذه الفئات!
سبق

أكد اختصاصي الصحة العامة الدكتور علي الشيخ، أن الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال قليلة للغاية مقارنة بالبالغين وكبار السن، مرجعًا ذلك إلى كونهم يتمتعون بمناعة قوية، أو أن ذلك الفيروس يستهدف أكثر خلايا المسنين والبالغين.

وتفصيلاً، قال الشيخ في إجابته عن سبب تسجيل معدلات إصابة بكورونا أقل بين الأطفال وليس البالغين، وذلك ضمن تغطية خاصة عن فيروس #كورونا يقدمها نخبة من الأطباء عبر ‫قناة العربية: "الإصابات عند الأطفال قليلة جدًا، ولم نشاهد حتى الآن في المشفى الأمريكي أو في مستشفيات الأطفال حالات لأطفال مصابين ومرضى بفيروس كورونا".

وأضاف: "إذن هذا المرض يصيب كل الناس"، مستدركًا: "لكن الأطفال ربما مناعتهم قوية، وربما هذا الفيروس يعشق خلايا كبار السن والبالغين وليس الأطفال!!".

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، أضاف الدكتور علي الشيخ : "كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي ومرضى الربو القصبي والسكري وأمراض القلب والأمراض المناعية ونقص المناعة عند تناول الأدوية الكيمائية لعلاج مرض السرطان".

ودعا هؤلاء المرضى والمصابين بتلك الأمراض المزمنة إلى التزام الوقاية من ذلك الفيروس بكل الطرق والوسائل المطلوبة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
09:02 PM

اختصاصي يفسر قلة أعداد الإصابات بـ"كورونا" بين الأطفال.. ويحذر هذه الفئات!

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
10,099

أكد اختصاصي الصحة العامة الدكتور علي الشيخ، أن الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال قليلة للغاية مقارنة بالبالغين وكبار السن، مرجعًا ذلك إلى كونهم يتمتعون بمناعة قوية، أو أن ذلك الفيروس يستهدف أكثر خلايا المسنين والبالغين.

وتفصيلاً، قال الشيخ في إجابته عن سبب تسجيل معدلات إصابة بكورونا أقل بين الأطفال وليس البالغين، وذلك ضمن تغطية خاصة عن فيروس #كورونا يقدمها نخبة من الأطباء عبر ‫قناة العربية: "الإصابات عند الأطفال قليلة جدًا، ولم نشاهد حتى الآن في المشفى الأمريكي أو في مستشفيات الأطفال حالات لأطفال مصابين ومرضى بفيروس كورونا".

وأضاف: "إذن هذا المرض يصيب كل الناس"، مستدركًا: "لكن الأطفال ربما مناعتهم قوية، وربما هذا الفيروس يعشق خلايا كبار السن والبالغين وليس الأطفال!!".

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، أضاف الدكتور علي الشيخ : "كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي ومرضى الربو القصبي والسكري وأمراض القلب والأمراض المناعية ونقص المناعة عند تناول الأدوية الكيمائية لعلاج مرض السرطان".

ودعا هؤلاء المرضى والمصابين بتلك الأمراض المزمنة إلى التزام الوقاية من ذلك الفيروس بكل الطرق والوسائل المطلوبة.

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