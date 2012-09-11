اطلع أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على استعدادات الهيئة العامة للترفيه لموسم اليوم الوطني 89 وموسم الرياض. وشاهد من خلال عرض مرئي، تفاصيل الاستعدادات ومشاركة وتفعيل الجهات من كافة القطاعات وأدوارها المتعددة في المنطقة. وتضمن العرض الخطط التنفيذية والتشغيلية والتنسيقية التي أعدتها الهيئة لهذين الموسمين، بالإضافة إلى المواقع التي ستقام فيها الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها، والإعداد عليها أمنياً وتنظيمياً. وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح في هذه المواسم الوطنية والمحلية، مقدماً شكره لرئيس الهيئة العامة للترفيه ومنسوبي الهيئة على جهودهم في سبيل تحقيق أعلى المستويات الترفيهية والاستثمارية في العاصمة. وشدد على ضرورة دعم الجهات الأمنية والخدمية لإنجاح هذه المواسم المميزة. وحضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجة ، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري ، ومدير مرور منطقة الرياض اللواء سليمان الزكري ، وعدد من مسؤولي إمارة الرياض والهيئة العامة للترفيه .

فيصل بن بندر يشاهد استعدادات "الترفيه" لموسمي اليوم الوطني والرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-11 اطلع أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على استعدادات الهيئة العامة للترفيه لموسم اليوم الوطني 89 وموسم الرياض.



وشاهد من خلال عرض مرئي، تفاصيل الاستعدادات ومشاركة وتفعيل الجهات من كافة القطاعات وأدوارها المتعددة في المنطقة.



وتضمن العرض الخطط التنفيذية والتشغيلية والتنسيقية التي أعدتها الهيئة لهذين الموسمين، بالإضافة إلى المواقع التي ستقام فيها الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها، والإعداد عليها أمنياً وتنظيمياً.



وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح في هذه المواسم الوطنية والمحلية، مقدماً شكره لرئيس الهيئة العامة للترفيه ومنسوبي الهيئة على جهودهم في سبيل تحقيق أعلى المستويات الترفيهية والاستثمارية في العاصمة.



وشدد على ضرورة دعم الجهات الأمنية والخدمية لإنجاح هذه المواسم المميزة.



وحضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجة ، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري ، ومدير مرور منطقة الرياض اللواء سليمان الزكري ، وعدد من مسؤولي إمارة الرياض والهيئة العامة للترفيه .

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 05:05 PM

فيصل بن بندر يشاهد استعدادات "الترفيه" لموسمي اليوم الوطني والرياض اطلع على الخطط التنفيذية والتشغيلية والتنسيقية التي أعدّتها "الهيئة"





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اطلع أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على استعدادات الهيئة العامة للترفيه لموسم اليوم الوطني 89 وموسم الرياض.



وشاهد من خلال عرض مرئي، تفاصيل الاستعدادات ومشاركة وتفعيل الجهات من كافة القطاعات وأدوارها المتعددة في المنطقة.



وتضمن العرض الخطط التنفيذية والتشغيلية والتنسيقية التي أعدتها الهيئة لهذين الموسمين، بالإضافة إلى المواقع التي ستقام فيها الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها، والإعداد عليها أمنياً وتنظيمياً.



وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح في هذه المواسم الوطنية والمحلية، مقدماً شكره لرئيس الهيئة العامة للترفيه ومنسوبي الهيئة على جهودهم في سبيل تحقيق أعلى المستويات الترفيهية والاستثمارية في العاصمة.



وشدد على ضرورة دعم الجهات الأمنية والخدمية لإنجاح هذه المواسم المميزة.



وحضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجة ، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري ، ومدير مرور منطقة الرياض اللواء سليمان الزكري ، وعدد من مسؤولي إمارة الرياض والهيئة العامة للترفيه .