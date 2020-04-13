"كورونا" يختطف أحد أصدقاء "ترامب" المقربين

في أواخر السبعينات من عمره وتوفي متأثرًا بإصابته

توفي ستانلي تشيرا، أحد أصدقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت مجلة "تايم" الأمريكية: إن "تشيرا"، كان أحد المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية، وقد توفي متأثرًا بإصابته بالفيروس التاجي "كورونا"، بعد أن بلغ أواخر السبعينيات من عمره.

وكان ترامب، قد تحدّث خلال إيجاز صحفي بالبيت الأبيض مؤخرًا، عن صديق له مريض وفي غيبوبة نتيجة إصابته بفيروس كورونا وحالته غير مستقرة.

وبحسب "سبوتنيك عربي"، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، وفاة 1514 شخصًا في عموم الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقالت الجامعة في بيان، تم تسجيل 560425 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة؛ بما في ذلك 22105 حالات وفاة".

وركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالته إلى الشعب بمناسبة عيد الفصح، على تحدي انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة؛ متعهدًا باحتواء الأزمة الحالية.

وتشهد الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات حول العالم حتى الآن، جراء العدوى التي شلت اقتصاد معظم الدول.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول ومنطقة حول العالم؛ حيث تخطت الإصابات حاجز الـمليون و853 ألف حالة، والوفيات 114 ألفًا، وتم شفاء ما يقارب 423 ألف حالة.