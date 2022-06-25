النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اقتصادي لـ "سبق": الإقامة المميزة باب جديد يدعم الاقتصاد ويقضي على التستر

أكد أن الاستقرار الأمني والاقتصادي عنصر جاذب لاستقطاب رؤوس الأموال

اعتبر الخبير الاقتصادي جمال بنون؛ أن من أهم المميزات التي تشجع حامل الإقامة المميزة التي طرحتها الحكومة السعودية، على الإقبال عليها وربما استقطبت الكثير من المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، الاستقرار السياسي الذي تتمتع به البلاد، وما يتبعه من الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وقال "بنون": هذا الاستقرار هو ما يحفز الأجانب على الإقبال دون خوف، كما هو حاصل في كثير من الدول التي تعاني انفلاتاً سياسياً أو صراعات حزبية.

وأردف في تصريحات لـ "سبق": الإقامة المميزة تعطي فرصة للمستثمرين المسلمين بعمل مشروعات في مدن الحرمين الشريفين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وفرصة البقاء جوارهما، إضافة إلى أن قرار الإقامة المميزة باب جديد لدعم الاقتصاد السعودي وأيضاً هي تحفظ وتكفل حقوق حامل الإقامة المميزة وعدم ضياعها.

وتابع: الأنظمة والقوانين حفظت كامل حقوقه في حال مغادرة البلاد أو وجوده، فيستطيع الإشراف مباشرة على أنشطته التجارية، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستخفّض نسبة التستر التجاري.

وقال "بنون": الأنشطة التجارية التي يتخفى خلفها وافدون ويظهر السعودي في الواجهة، سوف تدفع إلى أن يدير نشاطه بنفسه دون الحاجة إلى أن يجعلها باسم سعودي.

وأضاف: كلنا يعلم أن عديداً من الدول شرعت قوانين وأنظمة للمستثمر الوافد وأغرته بمزايا عديدة والغاية منها استقطاب رؤوس أموال، والسباق محموم في دول الخليج لاستقطاب هؤلاء المستثمرين، وربما تفتح جدالاً في المجتمع أن حامل الإقامة المميزة قد ينافس المواطن المحلي في بعض الأنشطة التجارية أو العمل فيها، إضافة إلى الوظائف، إلا أن هذا الأمر يجب ألا يخيف السعوديين، فالأنظمة والقوانين حدّدت مجالات عمله، وإن عمله سوف يكون مديراً في مؤسسته أو شركته، فالغاية من هذه الخدمة الجديدة دخول رؤوس أموال وضخ مزيد من الاستثمارات.

وأردف: نهمس في أذن المركز المتخصص لتقديم هذه الخدمة، بأن يكون العاملون فيه من ذوي الخبرة وطريقة التعامل وسرعة الإنجاز وأيضا تسويق المشروع والدعاية له في أسواق خارجية ودول أخرى، وأيضاً ترفع من مستوى المقبولين.

وتابع: نحن لا نريد أن نملأ البلد بمشروعات ضعيفة وهشة، ولا نريد مَن ليست لديهم خبرة ولا يشكلون إضافة للسوق السعودي، كما أننا ننتظر أن تكون البيانات التي تصدر من المركز قريبة من المجتمع والإعلام من حيث الأرقام والبيانات، وسنحكم على هذه التجربة بعد عام حينما يصدر تقريره السنوي، وأثرها الاقتصادي في السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اقتصادي لـ "سبق": الإقامة المميزة باب جديد يدعم الاقتصاد ويقضي على التستر
سبق

اعتبر الخبير الاقتصادي جمال بنون؛ أن من أهم المميزات التي تشجع حامل الإقامة المميزة التي طرحتها الحكومة السعودية، على الإقبال عليها وربما استقطبت الكثير من المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، الاستقرار السياسي الذي تتمتع به البلاد، وما يتبعه من الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وقال "بنون": هذا الاستقرار هو ما يحفز الأجانب على الإقبال دون خوف، كما هو حاصل في كثير من الدول التي تعاني انفلاتاً سياسياً أو صراعات حزبية.

وأردف في تصريحات لـ "سبق": الإقامة المميزة تعطي فرصة للمستثمرين المسلمين بعمل مشروعات في مدن الحرمين الشريفين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وفرصة البقاء جوارهما، إضافة إلى أن قرار الإقامة المميزة باب جديد لدعم الاقتصاد السعودي وأيضاً هي تحفظ وتكفل حقوق حامل الإقامة المميزة وعدم ضياعها.

وتابع: الأنظمة والقوانين حفظت كامل حقوقه في حال مغادرة البلاد أو وجوده، فيستطيع الإشراف مباشرة على أنشطته التجارية، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستخفّض نسبة التستر التجاري.

وقال "بنون": الأنشطة التجارية التي يتخفى خلفها وافدون ويظهر السعودي في الواجهة، سوف تدفع إلى أن يدير نشاطه بنفسه دون الحاجة إلى أن يجعلها باسم سعودي.

وأضاف: كلنا يعلم أن عديداً من الدول شرعت قوانين وأنظمة للمستثمر الوافد وأغرته بمزايا عديدة والغاية منها استقطاب رؤوس أموال، والسباق محموم في دول الخليج لاستقطاب هؤلاء المستثمرين، وربما تفتح جدالاً في المجتمع أن حامل الإقامة المميزة قد ينافس المواطن المحلي في بعض الأنشطة التجارية أو العمل فيها، إضافة إلى الوظائف، إلا أن هذا الأمر يجب ألا يخيف السعوديين، فالأنظمة والقوانين حدّدت مجالات عمله، وإن عمله سوف يكون مديراً في مؤسسته أو شركته، فالغاية من هذه الخدمة الجديدة دخول رؤوس أموال وضخ مزيد من الاستثمارات.

وأردف: نهمس في أذن المركز المتخصص لتقديم هذه الخدمة، بأن يكون العاملون فيه من ذوي الخبرة وطريقة التعامل وسرعة الإنجاز وأيضا تسويق المشروع والدعاية له في أسواق خارجية ودول أخرى، وأيضاً ترفع من مستوى المقبولين.

وتابع: نحن لا نريد أن نملأ البلد بمشروعات ضعيفة وهشة، ولا نريد مَن ليست لديهم خبرة ولا يشكلون إضافة للسوق السعودي، كما أننا ننتظر أن تكون البيانات التي تصدر من المركز قريبة من المجتمع والإعلام من حيث الأرقام والبيانات، وسنحكم على هذه التجربة بعد عام حينما يصدر تقريره السنوي، وأثرها الاقتصادي في السعودية.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
01:12 PM

اقتصادي لـ "سبق": الإقامة المميزة باب جديد يدعم الاقتصاد ويقضي على التستر

أكد أن الاستقرار الأمني والاقتصادي عنصر جاذب لاستقطاب رؤوس الأموال

A A A
عبدالله السالم - الدمام
5
5,426

اعتبر الخبير الاقتصادي جمال بنون؛ أن من أهم المميزات التي تشجع حامل الإقامة المميزة التي طرحتها الحكومة السعودية، على الإقبال عليها وربما استقطبت الكثير من المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، الاستقرار السياسي الذي تتمتع به البلاد، وما يتبعه من الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وقال "بنون": هذا الاستقرار هو ما يحفز الأجانب على الإقبال دون خوف، كما هو حاصل في كثير من الدول التي تعاني انفلاتاً سياسياً أو صراعات حزبية.

وأردف في تصريحات لـ "سبق": الإقامة المميزة تعطي فرصة للمستثمرين المسلمين بعمل مشروعات في مدن الحرمين الشريفين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وفرصة البقاء جوارهما، إضافة إلى أن قرار الإقامة المميزة باب جديد لدعم الاقتصاد السعودي وأيضاً هي تحفظ وتكفل حقوق حامل الإقامة المميزة وعدم ضياعها.

وتابع: الأنظمة والقوانين حفظت كامل حقوقه في حال مغادرة البلاد أو وجوده، فيستطيع الإشراف مباشرة على أنشطته التجارية، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستخفّض نسبة التستر التجاري.

وقال "بنون": الأنشطة التجارية التي يتخفى خلفها وافدون ويظهر السعودي في الواجهة، سوف تدفع إلى أن يدير نشاطه بنفسه دون الحاجة إلى أن يجعلها باسم سعودي.

وأضاف: كلنا يعلم أن عديداً من الدول شرعت قوانين وأنظمة للمستثمر الوافد وأغرته بمزايا عديدة والغاية منها استقطاب رؤوس أموال، والسباق محموم في دول الخليج لاستقطاب هؤلاء المستثمرين، وربما تفتح جدالاً في المجتمع أن حامل الإقامة المميزة قد ينافس المواطن المحلي في بعض الأنشطة التجارية أو العمل فيها، إضافة إلى الوظائف، إلا أن هذا الأمر يجب ألا يخيف السعوديين، فالأنظمة والقوانين حدّدت مجالات عمله، وإن عمله سوف يكون مديراً في مؤسسته أو شركته، فالغاية من هذه الخدمة الجديدة دخول رؤوس أموال وضخ مزيد من الاستثمارات.

وأردف: نهمس في أذن المركز المتخصص لتقديم هذه الخدمة، بأن يكون العاملون فيه من ذوي الخبرة وطريقة التعامل وسرعة الإنجاز وأيضا تسويق المشروع والدعاية له في أسواق خارجية ودول أخرى، وأيضاً ترفع من مستوى المقبولين.

وتابع: نحن لا نريد أن نملأ البلد بمشروعات ضعيفة وهشة، ولا نريد مَن ليست لديهم خبرة ولا يشكلون إضافة للسوق السعودي، كما أننا ننتظر أن تكون البيانات التي تصدر من المركز قريبة من المجتمع والإعلام من حيث الأرقام والبيانات، وسنحكم على هذه التجربة بعد عام حينما يصدر تقريره السنوي، وأثرها الاقتصادي في السعودية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,218
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,062
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,635
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,958

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة