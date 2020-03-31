قدم المدير الفني لنادي الفيصلي البرازيلي بريكليس شاموسكا، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر الذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم. وجاءت المحاضرة عن بعد، تماشياً مع الاحترازات الصحية التي تشهدها المملكة للوقاية من فيروس كورونا، وبتوجيهات رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل باستخدام التقنية لتطوير الجوانب المعرفية للمدربين. وأُقيمت المحاضرة بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وبمشاركة 470 من المدربين والمهتمين بالشأن الفني. وتطرّق شاموسكا في المحاضرة لعدة جوانب؛ منها فلسفته في التدريب والعناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات. وبعد المحاضرة بدأ شاموسكا النقاش والحوار مع المدربين؛ حيث استقبل أسئلتهم المتعلّقة بالجوانب الفنية، ومن المقرر أن تُستَكمَل سلسلة محاضرات التعليم المستمر عن بعد يوم الخميس المقبل بمحاضرة للمدرب البرازيلي خوسيه أوسكار.

بمشاركة 470.. مدرب الفيصلي يُلقي محاضرة عن بعد للمدربين الوطنيين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-31 قدم المدير الفني لنادي الفيصلي البرازيلي بريكليس شاموسكا، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر الذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وجاءت المحاضرة عن بعد، تماشياً مع الاحترازات الصحية التي تشهدها المملكة للوقاية من فيروس كورونا، وبتوجيهات رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل باستخدام التقنية لتطوير الجوانب المعرفية للمدربين.



وأُقيمت المحاضرة بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وبمشاركة 470 من المدربين والمهتمين بالشأن الفني.



وتطرّق شاموسكا في المحاضرة لعدة جوانب؛ منها فلسفته في التدريب والعناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات.



وبعد المحاضرة بدأ شاموسكا النقاش والحوار مع المدربين؛ حيث استقبل أسئلتهم المتعلّقة بالجوانب الفنية، ومن المقرر أن تُستَكمَل سلسلة محاضرات التعليم المستمر عن بعد يوم الخميس المقبل بمحاضرة للمدرب البرازيلي خوسيه أوسكار.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 04:18 PM

بمشاركة 470.. مدرب الفيصلي يُلقي محاضرة عن بعد للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمرّ الذي تقيمه اللجنة الفنية في اتحاد القدم





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قدم المدير الفني لنادي الفيصلي البرازيلي بريكليس شاموسكا، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر الذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وجاءت المحاضرة عن بعد، تماشياً مع الاحترازات الصحية التي تشهدها المملكة للوقاية من فيروس كورونا، وبتوجيهات رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل باستخدام التقنية لتطوير الجوانب المعرفية للمدربين.



وأُقيمت المحاضرة بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وبمشاركة 470 من المدربين والمهتمين بالشأن الفني.



وتطرّق شاموسكا في المحاضرة لعدة جوانب؛ منها فلسفته في التدريب والعناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات.



وبعد المحاضرة بدأ شاموسكا النقاش والحوار مع المدربين؛ حيث استقبل أسئلتهم المتعلّقة بالجوانب الفنية، ومن المقرر أن تُستَكمَل سلسلة محاضرات التعليم المستمر عن بعد يوم الخميس المقبل بمحاضرة للمدرب البرازيلي خوسيه أوسكار.