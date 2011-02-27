سوريا.. الهدنة "الإنسانية" تدخل حيز التنفيذ في الغوطة المحاصرة

خمس ساعات يومياً.. بعد 10 أيام من قصف أودى بحياة 560 مدنياً

دخلت الهدنة "الإنسانية" التي أعلنت عنها روسيا لخمس ساعات، حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بعد نحو عشرة أيام من القصف العنيف الذي أودى بحياة أكثر من 560 مدنياً.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية والمرصد السوري لحقوق الإنسان بدوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية، تفاصيل عن هدوء خلال الليل وحتى صباح الثلاثاء تخلله سقوط قذائف مدفعية.

ويفترض أن تطبق الهدنة يومياً لمدة خمس ساعات على أن يُفتح خلالها "ممر" لخروج المدنيين، وفق الإعلان الروسي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع، السبت، على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يوماً، بعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع لتمريره.

ويهدف مشروع القرار لـ"إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة".

وفي سياق متصل، نقلت "سكاي نيوز" عن مصادر لها أن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، الأحياء السكنية في مدينة دوما.

وذكر مركز الدفاع المدني أن القصف تسبب في سقوط جرحى من المدنيين، إضافة لدمار في الممتلكات.

من جهة ثانية، تواصل فرق الدفاع المدني في ريف دمشق انتشال جثث مدنيين من تحت الأنقاض قُتلوا خلال الأيام الماضية؛ إثر غارات جوية روسية وسورية على الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية بريف دمشق.