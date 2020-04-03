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ضمن برنامج التعليم المستمرّ.. أوسكار يقدّم محاضرة "عن بعد" للمدرّبين الوطنيين

قدّم المدرب البرازيلي خوسيه أوسكار، محاضرة للمدربين الوطنيين، ضمن برنامج التعليم المستمرّ "عن بعد"، الذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأُقيمت المحاضرة بإشراف عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وترجمها فوريًّا المدرب والمحاضر الوطني محمد عبد الجواد، فيما تابعها 470 من المدربين والمهتمين بالشأن الفني.

وتطرّق أوسكار في المحاضرة لعدة جوانب؛ منها فلسفته وتجربته العملية في الأكاديميات والأندية الخاصة، كما تحدّث عن أكاديميات كرة القدم وعن طرق اختيار الموهوبين وتدريب الفئات السنية.

وبعد المحاضرة فتح أوسكار باب النقاش والحوار مع المدربين؛ حيث استقبل أسئلتهم المتعلّقة بالجوانب الفنية.

وفي الختام قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، شكره وتقديره للمدرب على المحاضرة، ونقل خبراته للمدربين الوطنيين وللمحاضر الوطني واللاعب الدولي السابق الكابتن محمد عبدالجواد؛ على جهده في الترجمة الفورية للمحاضرة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمن برنامج التعليم المستمرّ.. أوسكار يقدّم محاضرة "عن بعد" للمدرّبين الوطنيين
سبق

قدّم المدرب البرازيلي خوسيه أوسكار، محاضرة للمدربين الوطنيين، ضمن برنامج التعليم المستمرّ "عن بعد"، الذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأُقيمت المحاضرة بإشراف عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وترجمها فوريًّا المدرب والمحاضر الوطني محمد عبد الجواد، فيما تابعها 470 من المدربين والمهتمين بالشأن الفني.

وتطرّق أوسكار في المحاضرة لعدة جوانب؛ منها فلسفته وتجربته العملية في الأكاديميات والأندية الخاصة، كما تحدّث عن أكاديميات كرة القدم وعن طرق اختيار الموهوبين وتدريب الفئات السنية.

وبعد المحاضرة فتح أوسكار باب النقاش والحوار مع المدربين؛ حيث استقبل أسئلتهم المتعلّقة بالجوانب الفنية.

وفي الختام قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، شكره وتقديره للمدرب على المحاضرة، ونقل خبراته للمدربين الوطنيين وللمحاضر الوطني واللاعب الدولي السابق الكابتن محمد عبدالجواد؛ على جهده في الترجمة الفورية للمحاضرة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
09:30 PM

ضمن برنامج التعليم المستمرّ.. أوسكار يقدّم محاضرة "عن بعد" للمدرّبين الوطنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّم المدرب البرازيلي خوسيه أوسكار، محاضرة للمدربين الوطنيين، ضمن برنامج التعليم المستمرّ "عن بعد"، الذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأُقيمت المحاضرة بإشراف عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وترجمها فوريًّا المدرب والمحاضر الوطني محمد عبد الجواد، فيما تابعها 470 من المدربين والمهتمين بالشأن الفني.

وتطرّق أوسكار في المحاضرة لعدة جوانب؛ منها فلسفته وتجربته العملية في الأكاديميات والأندية الخاصة، كما تحدّث عن أكاديميات كرة القدم وعن طرق اختيار الموهوبين وتدريب الفئات السنية.

وبعد المحاضرة فتح أوسكار باب النقاش والحوار مع المدربين؛ حيث استقبل أسئلتهم المتعلّقة بالجوانب الفنية.

وفي الختام قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، شكره وتقديره للمدرب على المحاضرة، ونقل خبراته للمدربين الوطنيين وللمحاضر الوطني واللاعب الدولي السابق الكابتن محمد عبدالجواد؛ على جهده في الترجمة الفورية للمحاضرة.

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