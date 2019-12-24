النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفد من جامعة الإمارات يزور كلية الطب بجامعة الملك سعود

تفقد مختبرات ومبانى الكلية ومركز التعليم الطبى

قام وفد من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الدكتور طالب المنصوري مساعد العميد للشؤون السريرية، والأستاذ المشارك رئيس مختبر المهارات الطبية في جامعة الإمارات الدكتور علي الفزاني، ومساعدة العميد للشؤون التعليمية والتعليم الطبي الدكتورة سعاد المرزوقي، والأستاذ المشارك في كلية الطب بالجامعة رئيس قسم الوراثة وعلم الجينات الدكتورة فاطمة الجسمي؛ بزيارةٍ اليوم إلى كلية الطب بجامعة الملك سعود.

والتقى الوفد بعميد كلية الطب في جامعة الملك سعود الدكتور خالد فودة، ووكلاء الكلية والمسؤولين فيها؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية والأكاديمية بين الكليتين.

وتم الاتفاق مع فريق جامعة الإمارات على تعزيز التعاون وبناء فرق عمل مشتركة منبثقة من اتفاقية التعاون والتوأمة بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الملك سعود.

وتفقد الوفد خلال الزيارة مباني كلية الطب ومختبراتها ومنشآتها التعليمية، وشاهدوا قسم التعليم الطبي بكلية الطب؛ حيث قدمت الدكتورة منى سليمان عرضًا حول منهج الكلية وبرامج الدراسات العليا بالقسم، وما يقدمه القسم من برامج تطويرية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.

كما زار الوفد الإماراتى مركز الامتحانات برفقة الدكتور خالد المالكي، والدكتور حمزة عبدالغني، المشرفين على المركز، واطلعوا على الممارسات الحديثة التي يقوم بها المركز لتطوير عملية الامتحانات والإشراف عليها في الكلية، وواصلوا الجولة ليزوروا مركز المهارات والمحاكاة الصحي بكلية الطب، وقام الدكتور ياسر الأصقه مدير المركز بإطلاع الضيوف على ما يقدمه المركز من الدورات التدريبية من خلال استخدام أحدث تقنيات المحاكاة بوصفه حلقة وصل أساسية بين المعرفة والتطبيق لطلاب الطب والأطباء المقيمين وأطباء الزمالات؛ وذلك لإكسابهم المهارات التطبيقية كممارسين صحيين.

جامعة الإمارات جامعة الملك سعود

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفد من جامعة الإمارات يزور كلية الطب بجامعة الملك سعود
سبق

قام وفد من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الدكتور طالب المنصوري مساعد العميد للشؤون السريرية، والأستاذ المشارك رئيس مختبر المهارات الطبية في جامعة الإمارات الدكتور علي الفزاني، ومساعدة العميد للشؤون التعليمية والتعليم الطبي الدكتورة سعاد المرزوقي، والأستاذ المشارك في كلية الطب بالجامعة رئيس قسم الوراثة وعلم الجينات الدكتورة فاطمة الجسمي؛ بزيارةٍ اليوم إلى كلية الطب بجامعة الملك سعود.

والتقى الوفد بعميد كلية الطب في جامعة الملك سعود الدكتور خالد فودة، ووكلاء الكلية والمسؤولين فيها؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية والأكاديمية بين الكليتين.

وتم الاتفاق مع فريق جامعة الإمارات على تعزيز التعاون وبناء فرق عمل مشتركة منبثقة من اتفاقية التعاون والتوأمة بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الملك سعود.

وتفقد الوفد خلال الزيارة مباني كلية الطب ومختبراتها ومنشآتها التعليمية، وشاهدوا قسم التعليم الطبي بكلية الطب؛ حيث قدمت الدكتورة منى سليمان عرضًا حول منهج الكلية وبرامج الدراسات العليا بالقسم، وما يقدمه القسم من برامج تطويرية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.

كما زار الوفد الإماراتى مركز الامتحانات برفقة الدكتور خالد المالكي، والدكتور حمزة عبدالغني، المشرفين على المركز، واطلعوا على الممارسات الحديثة التي يقوم بها المركز لتطوير عملية الامتحانات والإشراف عليها في الكلية، وواصلوا الجولة ليزوروا مركز المهارات والمحاكاة الصحي بكلية الطب، وقام الدكتور ياسر الأصقه مدير المركز بإطلاع الضيوف على ما يقدمه المركز من الدورات التدريبية من خلال استخدام أحدث تقنيات المحاكاة بوصفه حلقة وصل أساسية بين المعرفة والتطبيق لطلاب الطب والأطباء المقيمين وأطباء الزمالات؛ وذلك لإكسابهم المهارات التطبيقية كممارسين صحيين.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
08:49 PM

وفد من جامعة الإمارات يزور كلية الطب بجامعة الملك سعود

تفقد مختبرات ومبانى الكلية ومركز التعليم الطبى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
186

قام وفد من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الدكتور طالب المنصوري مساعد العميد للشؤون السريرية، والأستاذ المشارك رئيس مختبر المهارات الطبية في جامعة الإمارات الدكتور علي الفزاني، ومساعدة العميد للشؤون التعليمية والتعليم الطبي الدكتورة سعاد المرزوقي، والأستاذ المشارك في كلية الطب بالجامعة رئيس قسم الوراثة وعلم الجينات الدكتورة فاطمة الجسمي؛ بزيارةٍ اليوم إلى كلية الطب بجامعة الملك سعود.

والتقى الوفد بعميد كلية الطب في جامعة الملك سعود الدكتور خالد فودة، ووكلاء الكلية والمسؤولين فيها؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية والأكاديمية بين الكليتين.

وتم الاتفاق مع فريق جامعة الإمارات على تعزيز التعاون وبناء فرق عمل مشتركة منبثقة من اتفاقية التعاون والتوأمة بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الملك سعود.

وتفقد الوفد خلال الزيارة مباني كلية الطب ومختبراتها ومنشآتها التعليمية، وشاهدوا قسم التعليم الطبي بكلية الطب؛ حيث قدمت الدكتورة منى سليمان عرضًا حول منهج الكلية وبرامج الدراسات العليا بالقسم، وما يقدمه القسم من برامج تطويرية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.

كما زار الوفد الإماراتى مركز الامتحانات برفقة الدكتور خالد المالكي، والدكتور حمزة عبدالغني، المشرفين على المركز، واطلعوا على الممارسات الحديثة التي يقوم بها المركز لتطوير عملية الامتحانات والإشراف عليها في الكلية، وواصلوا الجولة ليزوروا مركز المهارات والمحاكاة الصحي بكلية الطب، وقام الدكتور ياسر الأصقه مدير المركز بإطلاع الضيوف على ما يقدمه المركز من الدورات التدريبية من خلال استخدام أحدث تقنيات المحاكاة بوصفه حلقة وصل أساسية بين المعرفة والتطبيق لطلاب الطب والأطباء المقيمين وأطباء الزمالات؛ وذلك لإكسابهم المهارات التطبيقية كممارسين صحيين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,753
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,453
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,819
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,316

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة