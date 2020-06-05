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"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

المغرب: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

عدد حالات الشفاء وصل إلى 7215

سجّل المغرب 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة، إلى 8030، فيما استقر عدد الوفيات عند 208.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أن عدد حالات الشفاء وصل في المجموع إلى 7215 بعد تماثل 20 شخصاً للشفاء، وتم أيضاً استبعاد 261 ألفاً و619 حالة بعد الكشف المخبري.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات
سبق

سجّل المغرب 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة، إلى 8030، فيما استقر عدد الوفيات عند 208.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أن عدد حالات الشفاء وصل في المجموع إلى 7215 بعد تماثل 20 شخصاً للشفاء، وتم أيضاً استبعاد 261 ألفاً و619 حالة بعد الكشف المخبري.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
03:16 PM

المغرب: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

عدد حالات الشفاء وصل إلى 7215

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل المغرب 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة، إلى 8030، فيما استقر عدد الوفيات عند 208.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أن عدد حالات الشفاء وصل في المجموع إلى 7215 بعد تماثل 20 شخصاً للشفاء، وتم أيضاً استبعاد 261 ألفاً و619 حالة بعد الكشف المخبري.

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